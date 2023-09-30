"ЛНЗ" оштрафували за порушення правил на 150 тисяч гривень

Черкаський футбольний клуб "ЛНЗ" оштрафували на 150 тисяч гривень через присутність вболівальників на матчі "ЛНЗ" — "Динамо", який відбувся 23 вересня у Черкасах.

Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

"Розглянувши матеріали щодо матчу 8-го туру чемпіонату УПЛ «ЛНЗ» (Черкаси) — «Динамо» (Київ), який відбувся 23 вересня, зокрема щодо порушення ФК «ЛНЗ» (Черкаси) додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану (порушення вимог щодо проведення матчу без глядачів), зобов’язав ФК «ЛНЗ» (Черкаси) сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 150 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

"ЛНЗ" заборонили використовувати домашній стадіон на два матчі умовно.

Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України