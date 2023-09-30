Рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки на площі 2 гектари, яка виникла внаслідок обстрілу на території "Слов’янського лісгоспу" у селищі Шабельківка Краматорського району 29 вересня.

Про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Донецькій області.

Також, за даними пресслужби ДСНС, вогнеборці ліквідували 14 пожеж сухої рослинності на відкритих територіях, одна з яких виникла внаслідок російського обстрілу.

Протягом минулої доби, як зазначили в ДСНС, вдалось ліквідувати 23 пожеж на території Донецької області, чотири з яких виникли внаслідок обстрілів.

За інформацією пресслужби, 29 вересня внаслідок обстрілу Торецька виникла пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку — горіли сміття та дверні блоки на одному із балконів квартир й приватне домоволодіння. "На місці події працювали рятувальники 61 державної пожежно-рятувальної частини, які ліквідували загоряння покрівлі та перекриття на площі 160 кв. м. Також завдяки злагодженим та оперативним діям, вогнеборці врятували від вогню поряд розташовані дві будівлі", — йдеться у повідомленні.

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