У перші дні жовтня на Сумщині погоду визначатиме вночі поле підвищеного тиску, вдень атмосферний фронт, очікується зниження температури повітря та короткочасний дощ.

Про це повідомили у Сумському гідрометцентрі.

1 жовтня очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями: короткочасний дощ та гроза. Вітер вночі південний, 5-10 м/с, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6..+11°, вдень +19..+24°, по м.Суми вночі +7..+9°, вдень +22..+24°. Також 1 жовтня на території Сумської області збережеться надзвичайна пожежна небезпека — 5 клас.

2 жовтня прогнозуються мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12. м/с. Температура повітря вночі +5..+10°, вдень +14..+19°.

3 жовтня також очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10. м/с. Температура повітря вночі +2..+7°, вдень +14..+19°.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram