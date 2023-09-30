НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

ЗСУ знищили російські "Камікадзе", БпЛА, гармати: ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуЗСУРегіони

ЗСУ знищили російські "Камікадзе", БпЛА, гармати: ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ЗСУ знищили російські &quot;Камікадзе&quot;, БпЛА, гармати: ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку
Ілюстративне фото: Facebook / Генштаб ЗСУ

На Лимано-Куп’янському напрямку військові РФ знову почали штурмувати та протягом 29 вересня двічі безуспішно намагалися пробити оборону ЗСУ. Зазнавши втрат, армія РФ відступила.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"На Лимано-Куп’янському напрямку ворог відновив свої дії. За минулу добу двічі безуспішно намагався пробити нашу оборону. Він отримав там добряче втрат та відмовився від своїх наступальних дій. Окрім того, намагається активно застосовувати свою авіацію", — сказав речник.

Євлаш зазначив, що протягом минулої доби військові РФ завдали 16 авіаударів на цьому напрямку та 564 рази обстріляли позиції українських воїнів з різного озброєння, як ствольних артилерійських систем, так і реактивних.

"Використовував танки, міномети, гранатомети, протитанкові комплекси, в тому числі й стрілецьку зброю. Відбулось три удари дронами по позиціях наших захисників. І ми не сиділи склавши руки. Завдавали ударів і по їхнім складам з боєприпасами. Ми знищуємо дрони, як спостережні, так і "Камікадзе"", — розказав начальник пресслужби.

Втрати армії РФ на Лимано-Куп'янському напрямку:

  • гармата "Мста-Б",
  • гармата 130-мм,
  • 82-й міномет,
  • три автівки,
  • два БпЛА типу "ZALA" та "Орлан",
  • дрони "Камікадзе".

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
Залізничний вокзал у Краматорську
Укрзалізниця змінює графік руху приміських поїздів між Донеччиною та Харківщиною та додає новий зі Слов'янська
З бюджету Лимана виділять гроші на закупівлю дров людям. Як громада готується до зими
З бюджету Лимана виділять гроші на закупівлю дров людям. Як громада готується до зими
У Дружківській громаді поховали військового Данила Меншикова
У Дружківській громаді поховали військового Данила Меншикова
Звільнення міста Лиман на Донеччині
Із хитрістю, меншими силами: як бились за Лиман — спогади бійців
На початок