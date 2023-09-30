На Лимано-Куп’янському напрямку військові РФ знову почали штурмувати та протягом 29 вересня двічі безуспішно намагалися пробити оборону ЗСУ. Зазнавши втрат, армія РФ відступила.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"На Лимано-Куп’янському напрямку ворог відновив свої дії. За минулу добу двічі безуспішно намагався пробити нашу оборону. Він отримав там добряче втрат та відмовився від своїх наступальних дій. Окрім того, намагається активно застосовувати свою авіацію", — сказав речник.

Євлаш зазначив, що протягом минулої доби військові РФ завдали 16 авіаударів на цьому напрямку та 564 рази обстріляли позиції українських воїнів з різного озброєння, як ствольних артилерійських систем, так і реактивних.

"Використовував танки, міномети, гранатомети, протитанкові комплекси, в тому числі й стрілецьку зброю. Відбулось три удари дронами по позиціях наших захисників. І ми не сиділи склавши руки. Завдавали ударів і по їхнім складам з боєприпасами. Ми знищуємо дрони, як спостережні, так і "Камікадзе"", — розказав начальник пресслужби.

Втрати армії РФ на Лимано-Куп'янському напрямку:

гармата "Мста-Б",

гармата 130-мм,

82-й міномет,

три автівки,

два БпЛА типу "ZALA" та "Орлан",

дрони "Камікадзе".

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