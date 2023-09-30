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На Хмельниччині підприємця підозрюють у незаконному випалюванні деревного вугілля
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На Хмельниччині підприємця підозрюють у незаконному випалюванні деревного вугілля

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На Хмельниччині підприємця підозрюють у незаконному випалюванні деревного вугілля
Місце, де підозрюваний підприємець з Летичева займався випалюванням деревного вугілля. Фото: Хмельницька обласна прокуратура

У Летичівській громаді на Хмельниччині поліцейські оголосили підозру місцевому приватному підприємцю, який, на думку досудового слідства, самовільно зайняв земельну ділянку і розпочав виробництво деревного вугілля.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

"Як встановили правоохоронці, 47-річний місцевий житель на земельній ділянці сільськогосподарського призначення, яка є комунальною власністю, незаконно встановив 11 бочок для випалювання деревного вугілля. Таке виробництво супроводжується утворенням рідких відходів, шкідливих для довкілля", — йдеться у повідомленні поліції.

За їх інформацією за фактом забруднення, псування та безгосподарського використання земель чоловіку оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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