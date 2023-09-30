29 вересня приблизно опівночі у місті Біляївка на Одещині автомобіль збив велосипедиста, від чого той загинув на місці.

Про це 30 вересня повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За їхніми даними, 26-річний водій BMW не помітив у темряві чоловіка, який їхав у попутному напрямку на велосипеді без світловідбивачів, і наїхав на нього. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці.

Слідчі перевірили водія на стан сп'яніння — він був тверезий.

Автомобіль BMW після аварії. Фото: ГУ НП в Одеській області

Стан автомобіля після аварії. Фото: ГУ НП в Одеській області

Колесо від велосипеда. Фото: ГУ НП в Одеській області

Дані про автопригоду поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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