29 вересня приблизно опівночі у місті Біляївка на Одещині автомобіль збив велосипедиста, від чого той загинув на місці.
Про це 30 вересня повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.
За їхніми даними, 26-річний водій BMW не помітив у темряві чоловіка, який їхав у попутному напрямку на велосипеді без світловідбивачів, і наїхав на нього. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці.
Слідчі перевірили водія на стан сп'яніння — він був тверезий.
Дані про автопригоду поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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