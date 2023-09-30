Цього тижня у Житомирському районі 15-річну дівчину шпиталізували до лікарні, де їй діагностували алкогольне отруєння. Міцним алкоголем її пригостила 24-річна знайома, на яку поліція склала протокол за доведення неповнолітньої до стану сп'яніння.

Про це на своєму сайті повідомляє Головне управління Нацполіції в Житомирській області.

У повідомленні сказано, що зараз зі шпиталізованою дівчиною все гаразд — правоохоронці провели з нею профілактичну бесіду. За дії дівчини доведеться відповідати її батькам, на яких ювенальні інспектори склали адмінпротокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

Ще один випадок доведення неповнолітніх до стану сп’яніння поліцейські зафіксували під час патрулювання території Житомира. В одному зі скверів двоє хлопців та дівчина спілкувалися, розпиваючи алкоголь. З'ясувалося, що 16-річній дівчині пиво купили та пригостили ним її 18-річні друзі.

На всіх трьох ювенальні інспектори склали адміністративні матеріали за розпивання алкоголю у заборонених законом місцях. Крім того, обидва хлопці за доведення до стану сп’яніння своєї неповнолітньої подруги відповідатимуть за статтею 180 Кодексу України про адміністративні порушення "Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння".

Раніше Суспільне повідомляло, що жительці Бердичева, яка у власному обійсті продавала цигарки та алкоголь неповнолітнім, виписали штраф у 13 з половиною тисяч гривень. Також поліцейські відібрали ліцензію в чотирьох закладів, які продавали алкоголь неповнолітнім.

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