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У Полтаві судитимуть "смотрящого" та його спільників
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У Полтаві судитимуть "смотрящого" та його спільників

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Судитимуть злочинне угруповання
фото ГУНП в Полтавській області

Правоохоронці скерували до Октябрського районного суду Полтави обвинувальний акт щодо організованої групи, яка займалася шахрайством.

Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини.

За даними поліції, організацією діяльності угруповання займався так званий “смотрящий” за містом Полтава. У спільники він залучав осіб із кримінальним минулим. Під час проведення досудового розслідування стало відомо, що угруповання займалося шахрайством та вимаганням для поповнення "общака".

Другого червня суд задовольнив клопотання слідчих, погоджене з прокуратурою, та взяв усіх фігурантів під варту без права внесення застави. Їм інкримінують ряд злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України: незаконне позбавлення волі людини з корисливих мотивів, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань, вимога передачі чужого майна тазаволодіння чужим майном шляхом обману. Дії організатора злочинної групи додатково кваліфіковані за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України “Поширення злочинного впливу”, - розповів начальник ГУ НП в Полтавській області Євген Рогачов.
У Полтаві судитимуть "смотрящого" та його спільників
Першого червня "смотрящого" затримали. фото ГУНП в Полтавській області

Організоване угрупування спільними зусиллями реалізували шахрайську схему, під час якої вдалося отримати близько пів мільйона гривень. Для цього підозрювані підшуковували своїх жертв серед платоспроможних громадян. Одним із потерпілих став підприємець, який займався продажем одягу з Європи через службу доставки однієї з компаній. Фігуранти змусили чоловіка щомісяця сплачувати їм 30 тисяч гривень. Інший полтавець, якого на автомобілі вивезли до лісу та побили, віддав зловмисникам 75 тисяч гривень.

Загалом, як встановило слідство, внаслідок протиправних дій угруповання постраждали п’ятеро людей, віком від 19-25 років.

Затримали так званого "смотрящого" 1 червня правоохоронці за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення "Полтава".

Трьох його спільників правоохоронці затримали у Дніпрі. Усім фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

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