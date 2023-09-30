У Карпатах заблукали туристи — знадобилася допомога рятувальників

У Карпатах заблудилися туристи. Один з них заблукав поблизу гори Велика Козьмеська, а інший — на схилі Говерли.

Про це пишуть на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

29 вересня о 16:40 іванофранківець зателефонував до Служби порятунку. Він розповів, що, йдучи зеленим маршрутом неподалік навчально-спортивної бази "Заросляк" у бік гори Велика Козьмеська, заблукав.

О 16:45 за допомогою до рятувальників звернувся ще один мандрівник, який, прямуючи зеленим маршрутом з Говерли в бік бази "Заросляк", втратив орієнтир.

На допомогу вирушили надзвичайники пошуково-рятувального відділення селища Ворохта, поста Заросляк. Вони віднайшли заблукалих туристів та провели їх до навчально-спортивної бази "Заросляк". Мандрівники — у задовільному стані.

Якщо людина заблукала, гірський рятувальник Тарас Бринда радить:

зупинитися, зробити паузу, добре обдумати, що відбулося за останні пів години, і пригадати, де вона могла звернути не туди;

якщо не вдалося пригадати маршрут і повернутися, потрібно одразу телефонувати до Служби порятунку за номерами 101 і 112 або безпосередньо на мобільний рятувально-пошукового підрозділу. Його можна записати завчасно;

також терміново телефонувати до рятувальників необхідно, якщо хтось із туристів травмувався;

головне — повідомити про те, що трапилося: ви отримаєте від рятувальників поради і до вас вирушить пошуково-рятувальна бригада;

якщо зв’язку немає, варто змінити напрямок руху або піднятися трохи вище і намагатися знайти мобільне покриття. Що вище підніметеся, то більше шансів знайти зв’язок, однак під час грози цього робити не можна, бо зростатиме ризик ураження блискавкою;

якщо ви натрапили на гірський потік, то треба рухатися ним униз. Хоча при цьому наростає ризик травмування під час спуску;

також можна спускатися стежкою, яка хоч трохи проглядається. Однак тоді теж треба бути обережним через можливість отримати травми;

добре при собі мати свисток і подавати звукові сигнали ним, щоб не кричати;

встановити на телефон мобільний застосунок "Порятунок у горах". За його допомогою турист може надсилати до рятувальної служби дзвінки й передавати сигнали “SOS” із географічними координатами.

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