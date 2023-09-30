Про психологічну реінтеграцію українських громадян, що майже 10 років живуть в російській окупації дивіться у неділю, 1 жовтня, у проєкті Суспільне Крим "З нуля" з новим гостем.
Сьомий випуск проєкту виходить 1 жовтня:
- об 11:00 на телеканалі Суспільне Крим;
- о 16:00 на інших місцевих телеканалах Суспільного Мовлення.
Співрозмовницею ведучої програми Лариси Волошиної стане психологиня та правозахисниця Олена Подолян.
Психологічна реінтеграція кримчан — Олена Подолян у проєкті "З нуля". Психологиня та правозахисниця Олена Подолян у проєкті Суспільного Крим "З нуля". Фото: Суспільне Крим
Що відомо про проєкт "З нуля"
- Цикл інтерв’ю "З нуля" виходить щонеділі на Суспільне Крим та місцевих каналах Суспільного Мовлення. Ведуча Лариса Волошина разом з гостями проєкту шукає відповіді на питання: як відбудовувати Крим та Україну в Криму фактично з нуля після більш ніж дев’яти років російської окупації півострова. Над проєктом працюють команда Суспільне Крим та команда місцевих каналів Суспільного Мовлення.
- Як раніше зазначив продюсер Суспільне Крим Руслан Халапов, проєкт "З нуля" — "про успіх об'єднання та спільної роботи у реінтеграції й відбудові як українського Криму, так і всієї країни".
Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram, Viber та у Facebook