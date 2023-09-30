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Психологічна реінтеграція кримчан — Олена Подолян у проєкті "З нуля"
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Психологічна реінтеграція кримчан — Олена Подолян у проєкті "З нуля"

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Психологічна реінтеграція кримчан — Олена Подолян у проєкті &quot;З нуля&quot;
Психологиня та правозахисниця Олена Подолян з ведучою Ларисою Волошиною у проєкті "З нуля". Фото: Суспільне Крим

Про психологічну реінтеграцію українських громадян, що майже 10 років живуть в російській окупації дивіться у неділю, 1 жовтня, у проєкті Суспільне Крим "З нуля" з новим гостем.

Сьомий випуск проєкту виходить 1 жовтня:

  • об 11:00 на телеканалі Суспільне Крим;
  • о 16:00 на інших місцевих телеканалах Суспільного Мовлення.

Співрозмовницею ведучої програми Лариси Волошиної стане психологиня та правозахисниця Олена Подолян.

Психологічна реінтеграція кримчан — Олена Подолян у проєкті "З нуля"
Психологічна реінтеграція кримчан — Олена Подолян у проєкті "З нуля". Психологиня та правозахисниця Олена Подолян у проєкті Суспільного Крим "З нуля". Фото: Суспільне Крим

Що відомо про проєкт "З нуля"

  • Цикл інтерв’ю "З нуля" виходить щонеділі на Суспільне Крим та місцевих каналах Суспільного Мовлення. Ведуча Лариса Волошина разом з гостями проєкту шукає відповіді на питання: як відбудовувати Крим та Україну в Криму фактично з нуля після більш ніж дев’яти років російської окупації півострова. Над проєктом працюють команда Суспільне Крим та команда місцевих каналів Суспільного Мовлення.
  • Як раніше зазначив продюсер Суспільне Крим Руслан Халапов, проєкт "З нуля" — "про успіх об'єднання та спільної роботи у реінтеграції й відбудові як українського Криму, так і всієї країни".

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