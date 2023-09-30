Завтра, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, у Запоріжжі відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Під час неї увімкнуть заводські гудки та призупинять рух транспорту в центральній частині міста.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької ОВА.

О 09:00 промислові підприємства Запоріжжя увімкнуть на одну хвилину заводські гудки для вшанування пам'яті українських захисників. Також у центрі міста на цей час буде призупинено рух транспорту:

"Просимо водіїв вшанувати подвиг українських героїв подачею звукового сигналу протягом хвилини", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляло Суспільне раніше, у 2023 році День захисників і захисниць України відзначатиметься 1 жовтня (замість 14 жовтня, як це було торік). У цей день по всій країні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про полеглих українських воїнів.

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