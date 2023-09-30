У Запоріжжі депутати підтримали мораторій на російські пісні в публічних місцях

Під час другої частини двадцятої сесії міської ради восьмого скликання, що відбулася вчора, 29 вересня, у Запоріжжі депутати підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста.

З проханням підтримати мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Запоріжжя звернулася до депутатів Галина Гончаренко, депутатка Запорізької міської ради:

Промова Галини Гончаренко під час двадцятого засідання Запорізької міської ради. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Незрілі уми, так сказати, ще використовують в громадських місцях російські пісні, естраду, що дуже часто викликає обурення, бійки, залучення поліції. Якщо в нас ще залишились адепти Лєпса, Баскова чи Кіркорова, вони можуть насолоджуватися їх роботою десь вдома, краще на самоті", — зазначила посадовиця.

Так, мораторій підтримали 44 з 45 зареєстрованих депутатів.

Голосування за мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту, 29.09.2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Раніше Суспільне повідомляло, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7273-д, який забороняє російську музику в українських медіа та громадському просторі.

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