Посадовець Одеської міської ради здійснив розтрату на понад два мільйони гривень при закупівлі медичних генераторів кисню для потреб міської лікарні №8 в лікуванні COVID-19.

Про це 30 вересня повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За їхніми даними, чоловік, знаючи про те, що відповідно до постанови Кабміну операції з ввезення та постачання таких медичних приладів звільняються від сплати ПДВ та ввізного мита, заплатив підряднику повну суму виграного ним тендеру — 14, 1 млн гривень, з яких понад два мільйони ПДВ.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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