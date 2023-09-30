НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Посадовця Одеської міськради підозрюють у привласненні понад двох мільйонів гривень
МІСЦЕВА ВЛАДАГРОШІРегіони

Посадовця Одеської міськради підозрюють у привласненні понад двох мільйонів гривень

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Посадовця Одеської міськради підозрюють у привласненні понад двох мільйонів гривень
Повідомлення про підозру посадовцю Одеської міськради. Фото: ГУ НП в Одеській області

Посадовець Одеської міської ради здійснив розтрату на понад два мільйони гривень при закупівлі медичних генераторів кисню для потреб міської лікарні №8 в лікуванні COVID-19.

Про це 30 вересня повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За їхніми даними, чоловік, знаючи про те, що відповідно до постанови Кабміну операції з ввезення та постачання таких медичних приладів звільняються від сплати ПДВ та ввізного мита, заплатив підряднику повну суму виграного ним тендеру — 14, 1 млн гривень, з яких понад два мільйони ПДВ.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191Привласнення й розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах у складі організованої групи. Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
Наслідки пориву нафтопроводу у Стримбі на Франківщині: що кажуть очевидці, медики та місцева влада
Наслідки пориву нафтопроводу у Стримбі на Франківщині: що кажуть очевидці, медики та місцева влада
У Диканській громаді відкрили Алею пам’яті захисникам України
У Диканській громаді відкрили Алею пам’яті захисникам України
Атака безпілотниками на Умань: травми отримала людина, яка перебувала вдома
Атака безпілотниками на Умань: травми отримала людина, яка перебувала вдома
Не лише склади із зерном: розповіли подробиці влучання по Умані
Не лише склади із зерном: розповіли подробиці влучання по Умані
На початок