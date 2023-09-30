Харків'ян закликали доєднатися до вшанування загиблих українських військовослужбовців у День захисників та захисниць, 1 жовтня.

Про це написав міський голова Ігор Терехов.

"У День захисників та захисниць України, рівно о 09:00, Харків застигне у хвилині мовчання разом з усією Україною, щоб віддати належну шану загиблим у війні з Росією українським героям. У цю мить я прошу всіх харківʼян незалежно від місця, де ви перебуваєте та справи, якою займаєтеся, зупинитися", — йдеться у повідомленні.

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