Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів опублікувало добірку місць на Рівненщині, де можна "відпочити, релакснути та відновити сили". Серед локацій є озеро Нобель, заплава Прип'яті, німецькі фортифікації в урочищі Невелятин.

Про п'ять природних територій області розповіли 30 вересня у Facebook.

Озеро Нобель – найбільша водойма Рівненщини. Розташоване на півночі області в однойменному національному природному парку.

"Неймовірні краєвиди поліської природи. У озеро з півночі на південь врізається коса, на якій знаходиться однойменне село Нобель. Доповнюють цю красу три острови посеред озера, вкриті лісом. Це місце зупинки перелітних водоплавних птахів", — йдеться у дописі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

озеро Нобель. Фото: сайт Природно-заповідний фонд України

Релакс на Рівненщині. Фото: сайт Природно-заповідний фонд України

Заплава річки Прип’ять — це водно-болотне угіддя міжнародного значення. Охороняється Рамсарською конвенцією. На цій території відбуваються орнітологічні дослідження, адже тут можна зустріти понад 19 видів рідкісних птахів.

Прип'ять входить до числа великих річок України, найбільша за площею басейну, довжиною і повноводністю, права притока Дніпра.

річка Прип'ять. Фото: Facebook Нобельський національний природний парк

Загальна довжина річки Прип'ять становить 775 км, у межах України – 254 км, додали у Facebook Нобельського національного природного парку. Його територією протікає Прип'ять:

"Окрім своєї природної краси, Прип’ять багата на різноманітну іхтіофауну, тут водяться: щука, плітка, краснопірка, верховодка, плоскирка, лящ, в'юн та окунь звичайний. Трапляються також поодинокі екземпляри рідкісних видів. Наприклад, охоронний статус в іхтіофауні річки мають ялець звичайний, карась звичайний та минь річковий (у категорії вразливих), а також бистрянка російська, гольян озерний, марена дніпровська (у категорії зникаючих)".

Фото: Facebook Нобельський національний природний парк

Каскад трьох озер — водний комплекс, оточений кілометрами лісів, багатими на дикороси. Озера багаті на рибу та мають значні поклади сапропелю, який використовується у грязелікуванні. Місцевість важкодоступна, тому дарує відчуття затишку та відпочинку.

Каскад трьох озер. Фото: Facebook Нобельський національний природний парк

Фото: Facebook Нобельський національний природний парк

Фахівці Нобельського національного природного парку комплекс із трьох озер – Великого, Хоромного та Середнього – називають "справжньою перлиною поліського краю.

"Усі вони заховані в лещатах давнього лісу, віддалені від людських поселень. Дістатись до цих озер непросто: бездоріжжя та лісові стежки, на котрих легко заблукати – основна перешкода, хоч донедавна до озер можна було доїхати вузькоколійкою, котра дугою обгинає комплекс. Від найбільшого Великого озера до найближчого села Острівськ спочатку крізь ліс, а далі – насипною греблею понад вузькоколійкою, крізь дерев’яні містки, – чотири кілометри. До інших сіл Новорічиці, Локниці, Перекалля, Річиці – ще дальше", – розповіли в дописі нацпарку.

Фото: Facebook Нобельський національний природний парк

Німецькі фортифікаційні споруди — бетонні укріплення часів Першої світової війни. Розташовані в заплаві річки Стохід на піщаній дюні в урочищі Невелятин. У дописі Міндовкілля це місце назвали "ідеальним для любителів воєнної історії".

Німецькі фортифікаційні споруди. Фото: Facebook Нобельський національний природний парк

Озеро Засвітське – насичена гліцерином водойма з піщаним берегом та сосновим лісом.

озеро Засвітське. Фото: сайт Природно-заповідний фонд України

За інформацією з Facebook Нобельського національного природного парку, озеро обрамлюють сосновий ліс і піщані береги:

"А ще має у собі протилежні риси: східний берег густо порослий очеретом, що й годі дійти до води, а над ним нависає сосновий бір. Натомість південний і західний береги обривисті, густо всіяні сипучим піском. Піщана наповненість нічим не поступається кращим морським узбережжям світу. Але головною принадою Засвітського озера є вода. Чиста, прозора, наповнена гліцерином, вона має лікувальні властивості. Є чимало свідчень, що після купання в озері швидше загоюються хвороби шкіри".

озеро Засвітське. Фото: Facebook Нобельський національний природний парк

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