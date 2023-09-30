Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів опублікувало добірку місць на Рівненщині, де можна "відпочити, релакснути та відновити сили". Серед локацій є озеро Нобель, заплава Прип'яті, німецькі фортифікації в урочищі Невелятин.
Про п'ять природних територій області розповіли 30 вересня у Facebook.
Озеро Нобель – найбільша водойма Рівненщини. Розташоване на півночі області в однойменному національному природному парку.
"Неймовірні краєвиди поліської природи. У озеро з півночі на південь врізається коса, на якій знаходиться однойменне село Нобель. Доповнюють цю красу три острови посеред озера, вкриті лісом. Це місце зупинки перелітних водоплавних птахів", — йдеться у дописі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
Заплава річки Прип’ять — це водно-болотне угіддя міжнародного значення. Охороняється Рамсарською конвенцієюРамсарська конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів підписана 1971 року в Рамсарі, Іран. Це перша глобальна угода з охорони та збереження природних ресурсів. Мета конвенції — припинити втрати водно-болотних угідь та зберігати існуючі. Завданням конвенції є привернути увагу до проблем водно-болотних угідь та раціонального використання ресурсів.Конвенція містить законодавчі норми щодо збереження водно-болотних угідь. Конвенцію підписали 156 країн . На цій території відбуваються орнітологічні дослідження, адже тут можна зустріти понад 19 видів рідкісних птахів.
Прип'ять входить до числа великих річок України, найбільша за площею басейну, довжиною і повноводністю, права притока Дніпра.
Загальна довжина річки Прип'ять становить 775 км, у межах України – 254 км, додали у Facebook Нобельського національного природного парку. Його територією протікає Прип'ять:
"Окрім своєї природної краси, Прип’ять багата на різноманітну іхтіофауну, тут водяться: щука, плітка, краснопірка, верховодка, плоскирка, лящ, в'юн та окунь звичайний. Трапляються також поодинокі екземпляри рідкісних видів. Наприклад, охоронний статус в іхтіофауні річки мають ялець звичайний, карась звичайний та минь річковий (у категорії вразливих), а також бистрянка російська, гольян озерний, марена дніпровська (у категорії зникаючих)".
Каскад трьох озер — водний комплекс, оточений кілометрами лісів, багатими на дикороси. Озера багаті на рибу та мають значні поклади сапропелюОрганічний мул прісних водойм, який використовується у грязелікуванні. Місцевість важкодоступна, тому дарує відчуття затишку та відпочинку.
Фахівці Нобельського національного природного парку комплекс із трьох озер – Великого, Хоромного та Середнього – називають "справжньою перлиною поліського краю.
"Усі вони заховані в лещатах давнього лісу, віддалені від людських поселень. Дістатись до цих озер непросто: бездоріжжя та лісові стежки, на котрих легко заблукати – основна перешкода, хоч донедавна до озер можна було доїхати вузькоколійкою, котра дугою обгинає комплекс. Від найбільшого Великого озера до найближчого села Острівськ спочатку крізь ліс, а далі – насипною греблею понад вузькоколійкою, крізь дерев’яні містки, – чотири кілометри. До інших сіл Новорічиці, Локниці, Перекалля, Річиці – ще дальше", – розповіли в дописі нацпарку.
Німецькі фортифікаційні споруди — бетонні укріплення часів Першої світової війни. Розташовані в заплаві річки Стохід на піщаній дюні в урочищі Невелятин. У дописі Міндовкілля це місце назвали "ідеальним для любителів воєнної історії".
Озеро Засвітське – насичена гліцерином водойма з піщаним берегом та сосновим лісом.
За інформацією з Facebook Нобельського національного природного парку, озеро обрамлюють сосновий ліс і піщані береги:
"А ще має у собі протилежні риси: східний берег густо порослий очеретом, що й годі дійти до води, а над ним нависає сосновий бір. Натомість південний і західний береги обривисті, густо всіяні сипучим піском. Піщана наповненість нічим не поступається кращим морським узбережжям світу. Але головною принадою Засвітського озера є вода. Чиста, прозора, наповнена гліцерином, вона має лікувальні властивості. Є чимало свідчень, що після купання в озері швидше загоюються хвороби шкіри".
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