Аварія сталася 30 вересня близько 03:00 між селами Дмитрівка та Пришиб Кременчуцького району. Нині поліція з’ясовує обставини аварії.

Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини.

Як встановило слідство, автомобіль марки "Kia" виїхав за межі проїзної частини та з’їхав у кювет. Унаслідок аварії 25-річний водій, який кермував машиною, отримав тілесні ушкодження. З місця події його госпіталізували до медичного закладу.

Правоохоронці можуть розпочати провадження за частиною 1 статті 286 - "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження".

Санкція статті — від штрафу до виправних робіт строком до двох років, або арешт до шести місяців, чи обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же період.

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