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Армія РФ шість разів обстріляла Курахівську громаду та била по 10 населених пунктах Донеччини
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Армія РФ шість разів обстріляла Курахівську громаду та била по 10 населених пунктах Донеччини

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Пожежа на Донеччині через обстріл 29 вересня
Пожежа внаслідок обстрілу населеного пункту Донеччини 29 вересня. Фото: Facebook/Ігор Мороз

Військові РФ шість разів обстріляли Курахівську громаду протягом 29 вересня. Під вогнем опинилися Курахове, Курахівка і Веселий Гай. Через обстріл пошкоджені бази відпочинку, зайнялася пожежа на сільгоспугіддях.

Про це повідомив в. о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

За його даними, у Рубцях Лиманської громади внаслідок обстрілів загорівся сухостій.

Російські військові 22 раз обстріляли 10 населених пунктів Донецької області протягом 29 вересня та поранили жителя Дружби внаслідок артилерійського удару, повідомили у пресслужбі поліції Донеччини.

Які населені пункти обстріляла армія РФ:

Чим стріляло військо РФ:

  • авіацією,
  • ОТРК «Іскандер»,
  • ЗРК «С-300»,
  • РСЗВ «Град»,
  • артилерією,
  • танками.

Руйнування на Донеччині через обстріли армії РФ:

  • 12 житлових будинків,
  • комунальне підприємство,
  • цех,
  • складські приміщення,
  • водопровід,
  • автомобілі.

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