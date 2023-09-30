Військові РФ шість разів обстріляли Курахівську громаду протягом 29 вересня. Під вогнем опинилися Курахове, Курахівка і Веселий Гай. Через обстріл пошкоджені бази відпочинку, зайнялася пожежа на сільгоспугіддях.

Про це повідомив в. о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

За його даними, у Рубцях Лиманської громади внаслідок обстрілів загорівся сухостій.

Російські військові 22 раз обстріляли 10 населених пунктів Донецької області протягом 29 вересня та поранили жителя Дружби внаслідок артилерійського удару, повідомили у пресслужбі поліції Донеччини.

Які населені пункти обстріляла армія РФ:

Чим стріляло військо РФ:

авіацією,

ОТРК «Іскандер»,

ЗРК «С-300»,

РСЗВ «Град»,

артилерією,

танками.

Руйнування на Донеччині через обстріли армії РФ:

12 житлових будинків,

комунальне підприємство,

цех,

складські приміщення,

водопровід,

автомобілі.

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