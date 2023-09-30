Військові РФ шість разів обстріляли Курахівську громаду протягом 29 вересня. Під вогнем опинилися Курахове, Курахівка і Веселий Гай. Через обстріл пошкоджені бази відпочинку, зайнялася пожежа на сільгоспугіддях.
Про це повідомив в. о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.
За його даними, у Рубцях Лиманської громади внаслідок обстрілів загорівся сухостій.
Російські військові 22 раз обстріляли 10 населених пунктів Донецької області протягом 29 вересня та поранили жителя Дружби внаслідок артилерійського удару, повідомили у пресслужбі поліції Донеччини.
Які населені пункти обстріляла армія РФ:
- Авдіївку,
- Костянтинівку,
- Торецьк,
- Петрівку, Щербинівку,
- Добропілля,
- Дружбу,
- Єлизаветівку,
- Предтечине,
- Успенівку.
Чим стріляло військо РФ:
- авіацією,
- ОТРК «Іскандер»,
- ЗРК «С-300»,
- РСЗВ «Град»,
- артилерією,
- танками.
Руйнування на Донеччині через обстріли армії РФ:
- 12 житлових будинків,
- комунальне підприємство,
- цех,
- складські приміщення,
- водопровід,
- автомобілі.
Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram