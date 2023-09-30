Сили оборони на Херсонському напрямку знищили дві РСЗВ та три танки

Сили оборони півдня за добу знищили дві реактивні системи залпового вогню та три танки військ РФ на Херсонському напрямку.

Про це йдеться в Telegram Сил оборони півдня України.

Також знищили гармату, два безпілотних літальних апарати, три одиниці автобронетехніки та два човни. Ліквідували вісім російських військовослужбовців, йдеться в повідомленні.

Раніше, Сили оборони півдня повідомили, що протягом доби, 28 вересня, на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини завдали ударів по позиціях російської армії. Ліквідували 18 військових РФ, знищили три гармати, розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Supercam", два човни та три польові пункти боєпостачання армії РФ.

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