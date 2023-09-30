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На Черкащині чоловіка затримали під час продажу гранати
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На Черкащині чоловіка затримали під час продажу гранати

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На Черкащині чоловіка затримали під час продажу гранати
Поліція Черкащини

У Золотоноші поліцейські затримали чоловіка, коли той продавав бойову гранату. За це він просив тисячу гривень. Поліція відкрила кримінальне впровадження.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

За словами речниці, до поліції надійшла інформація про те, що 40-річний житель села Гельмязів має намір збути гранату, яку зберігає незаконно. За це, раніше судимий чоловік, просив тисячу гривень. Чоловіка затримали у процесуальному порядку під час збуту гранати РГД-5 та запалу до неї.

"У помешканні затриманого слідчі та оперативники провели обшук й виявили ще 26 набоїв. Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України", — розповіла Зоя Вовк.

Черкащанину, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ — незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.

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