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Армія РФ атакувала Матвіївську громаду на Запоріжжі. П'ятеро людей поранені
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Армія РФ атакувала Матвіївську громаду на Запоріжжі. П'ятеро людей поранені

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У Запоріжжі вибухи 30 вересня
Фото ілюстративне. Ілюстративне фото: УНІАН

Сьогодні, 30 вересня, близько 10 ранку, армія РФ завдала два ракетні удари по території Матвіївської територіальної громади Запорізької області. П'ятеро людей дістали поранень.

Про це сьогодні повідомив очільник ЗОВА Юрій Малашко.

"З 10:06 до 10:20 військовими рф нанесено два ракетні удари (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ. Станом на 11.40 наявна інформація про п'ятеро поранених осіб. Одна людина доставлена до лікарні, інші отримали медичну допомогу та від госпіталізації відмовилися", — йдеться у повідомлення Юрія Малашка.

За попередньою інформацією, внаслідок ударів пошкоджено п'ять будинків та об‘єкт критичної інфраструктури, зазначив очільник ЗОВА.

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