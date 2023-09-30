У Миколаєві до комісії, що визначає розмір грошової допомоги пораненим внаслідок обстрілів РФ, станом на перше жовтня 2023 року з заявами звернулися майже сто людей. З бюджету Миколаївської міської територіальної громади на потреби потерпілих виділено 197 тисяч гривень.

Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник Миколаївського міського територіального центру соціального обслуговування Сергій Бондаренко.

За його словами, у вересні відбулося перше засідання комісії. У її складі депутат міської ради, представник управління охорони здоров'я, фахівці установ соціального захисту, представники громадських об'єднань. Засідання відбуваються щомісяця. Розмір допомоги встановлюють залежно від тяжкості поранень.

"Комісія розглядає матеріали про надання грошової допомоги й пропонує виконкому розмір компенсації на оздоровлення для кожного, хто має право. Це різні суми. Рішенням виконкому визначено до десяти тисяч гривень. Документи щодо стаціонарного лікування підтверджує спеціаліст: яке поранення отримав громадянин, який був курсу лікування", — сказав Сергій Бондаренко.

За інформацією управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, понад 750 миколаївців зазнали поранень під час обстрілів з боку армії РФ. Потерпілим надали допопогу у лікарнях міста.

Заступниця директора Департаменту праці та соцзахисту населення Миколаївської міської ради Надія Скопенко каже, мета рішення виконкому щодо грошової допомоги — частково підтримати цивільне населення, яке зазнало поранень внаслідок ракетних ударів.

"Цивільна особа, яка була поранена, звертається до районних управлінь соцзахисту або до Департаменту праці та соціального захисту населення, також може до відділень міського територіального центру, куди ближче територіально. Це гроші міського бюджету, вони передбачені до кінця року. Як буде в наступному році, зарано говорити. Сподіваюсь, що це буде можливо", — пояснила Надія Скопенко.

Для оформлення виплати необхідна заява про надання одноразової матеріальної допомоги, оригінал та копія паспорта громадянина України, довідка про взятті на облік внутрішньо переміщенної особи за необхідності, ідентифікаційний код, довідка про відкриття банківського рахунку та документ, що підтверджує лікування внаслідок поранень.

"Від медичного документа залежить розмір допомоги. Були важкі поранення із лікуванням у стаціонарі, а були легкі — подряпини, порізи. Суму компенсації визначатиме комісія. Якщо зазнала поранень ціла родина, то кожен член сім'ї має право на отримання грошей. Дітей також враховують, представник дитини звертається із документами", — сказала Надія Скопенко.

З її слів, також в органах соцзахисту населення триває прийом документів щодо компенсації жителям Миколаєва, чиї рідні загинули під час обстрілів міста. Ці виплати стосуються лише цивільних осіб.

"20 тисяч гривень на одну загиблу людину. Почали виплати із вересня 2022 року і на сьогодні ще діють. Рідні людей, які померли від обстрілів на території Миколаєва, повертаються до міста і звертаються до нас поступово. 97 людей вже отримали допомогу у зв'язку зі смертю рідних", — розповіла посадовиця.

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