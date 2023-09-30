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Російська армія завдала по Херсону удару ракетою типу Х-59 — Сили оборони півдня
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Російська армія завдала по Херсону удару ракетою типу Х-59 — Сили оборони півдня

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Ракетний удар по Херсону
Херсон, праоохоронці фіксують наслідки ракетного удару, 29 вересня 2023 р. Фото: Роман Мрочко/Telegram

Війська РФ 29 вересня завдали удару по Херсону ракетою типу Х-59Радянська і російська високоточна авіаційна ракета класу «повітря-поверхня» середнього радіуса дії. Внаслідок — зруйнована будівля закладу громадського харчування, люди не постраждали.

Про це йдеться в Telegram Сил оборони півдня України.

Також тактична авіація здійснила пуски 14 керованих авіабомб у райони населених пунктів Ольгівка, Берислав, Миколаївка. Інформацію щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюють, повідомили в Силах оборони.

Що відомо про обстріли Херсонщини 29 вересня 2023 року

Армія РФ вдарила по Херсону, поранені двоє працівників комунального підприємства. Їх ушпиталили. Пошкоджені будинки, автівки та цивільна інфраструктура

Згодом завдала ракетного удару по житловому кварталу Херсона, знищила заклад громадського харчування. Також армія РФ скинула по дві керовані авіабомби на Берислав та Ольгівку.

Військові РФ обстріляли агропідприємство у селищі Інженерне на Херсонщині. Снаряди знищили сільськогосподарську техніку. Загиблих та поранених немає.

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