Російська армія завдала по Херсону удару ракетою типу Х-59 — Сили оборони півдня

Війська РФ 29 вересня завдали удару по Херсону ракетою типу Х-59 . Внаслідок — зруйнована будівля закладу громадського харчування, люди не постраждали.

Про це йдеться в Telegram Сил оборони півдня України.

Також тактична авіація здійснила пуски 14 керованих авіабомб у райони населених пунктів Ольгівка, Берислав, Миколаївка. Інформацію щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюють, повідомили в Силах оборони.

Що відомо про обстріли Херсонщини 29 вересня 2023 року

Армія РФ вдарила по Херсону, поранені двоє працівників комунального підприємства. Їх ушпиталили. Пошкоджені будинки, автівки та цивільна інфраструктура

Згодом завдала ракетного удару по житловому кварталу Херсона, знищила заклад громадського харчування. Також армія РФ скинула по дві керовані авіабомби на Берислав та Ольгівку.

Військові РФ обстріляли агропідприємство у селищі Інженерне на Херсонщині. Снаряди знищили сільськогосподарську техніку. Загиблих та поранених немає.

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