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ФК "Чернігів-ШВСМ" на виїзді переміг вишгородський "Діназ"
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ФК "Чернігів-ШВСМ" на виїзді переміг вишгородський "Діназ"

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ФК &quot;Чернігів-ШВСМ&quot; на виїзді переміг вишгородський &quot;Діназ&quot;
ФОТО: скрін з відео Професіональної футбольної ліги України

ФК "Чернігів-ШВСМ" 30 вересня переміг на виїзді вишгородський "Діназ". Гра завершилася з рахунком 2:1. Відбувся матч у рамках десятого туру Першої ліги ПФЛ сезону 2023/24.

На 13 хвилині гол у ворота суперників забив чернігівський футболіст Павло Федосов. Подвоїв рахунок на 52 хвилині матчу Нікіта Посмашний. Він забив гол у ворота суперників головою.

ФК "Чернігів-ШВСМ" на виїзді переміг вишгородський "Діназ" з рахуноком 2:1
ФК "Чернігів-ШВСМ" на виїзді переміг вишгородський "Діназ". ФОТО: ФК "Чернігів-ШВСМ"

ФК "Чернігів-ШВСМ" на виїзді переміг вишгородський "Діназ" з рахуноком 2:1
Гра ФК "Чернігів-ШВСМ" з ФК "Діназ". ФОТО: скрін з відео Професіональної футбольної ліги України

Гравці ФК "Діназ" перший гол у цій грі забили на 79 хвилині. М'яч у ворота чернігівців забив Данило Кириченко.

У турнірній таблиці ФК "Чернігів-ШВМС" посідає сьоме місце.

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