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ФК "Кудрівка" з Чернігівщини переміг у матчі проти одеського ФК "Реал Фарма" з рахунком 3:1
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ФК "Кудрівка" з Чернігівщини переміг у матчі проти одеського ФК "Реал Фарма" з рахунком 3:1

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ФК &quot;Кудрівка&quot; з Чернігівщини переміг у матчі проти одеського ФК &quot;Реал Фарма&quot; з рахунком 3:1
ФОТО: скрін з відео Професіональної футбольної ліги України

30 вересня ФК "Кудрівка" переміг у матчі проти одеського ФК "Реал Фарма" з рахунком 3:1. Матч 10-го туру Другої ліги ПФЛ сезону 2023/24 відбувся в Кудрівці.

На 26 хвилині матчу гравець ФК "Кудрівка" Денис Скепський забив перший гол. Другий гол у ворота суперників забив Данило Гармаш на 35 хвилині. Наприкінці першого тайму на 43 хвилині третій гол забив Назар Волошин.

ФК "Кудрівка" з Чернігівщини переміг у матчі проти одеського ФК "Реал Фарма" з рахунком 3:1
Гра ФК "Кудрівка" з ФК "Реал Фарма". ФОТО: скрін з відео Професіональної футбольної ліги України

ФК "Кудрівка" з Чернігівщини переміг у матчі проти одеського ФК "Реал Фарма" з рахунком 3:1
Гра ФК "Кудрівка" з ФК "Реал Фарма". ФОТО: скрін з відео Професіональної футбольної ліги України

У другому таймі червону карту отримав гравець "Кудрівки" . Після — гол забив одеський футболіст Сергій Барсуков.

6 жовтня ФК "Кудрівка" зіграє з запорізьким "Металургом" в Умані.

У турнірній таблиці "Кудрівка" на п'ятому місці. У них п'ять домашніх перемог, одна нічия і три поразки на виїзді.

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