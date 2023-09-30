30 вересня ФК "Кудрівка" переміг у матчі проти одеського ФК "Реал Фарма" з рахунком 3:1. Матч 10-го туру Другої ліги ПФЛ сезону 2023/24 відбувся в Кудрівці.

На 26 хвилині матчу гравець ФК "Кудрівка" Денис Скепський забив перший гол. Другий гол у ворота суперників забив Данило Гармаш на 35 хвилині. Наприкінці першого тайму на 43 хвилині третій гол забив Назар Волошин.

Гра ФК "Кудрівка" з ФК "Реал Фарма". ФОТО: скрін з відео Професіональної футбольної ліги України

Гра ФК "Кудрівка" з ФК "Реал Фарма". ФОТО: скрін з відео Професіональної футбольної ліги України

У другому таймі червону карту отримав гравець "Кудрівки" . Після — гол забив одеський футболіст Сергій Барсуков.

6 жовтня ФК "Кудрівка" зіграє з запорізьким "Металургом" в Умані.

У турнірній таблиці "Кудрівка" на п'ятому місці. У них п'ять домашніх перемог, одна нічия і три поразки на виїзді.

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