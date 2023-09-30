Армія РФ випустила керовані авіабомби в напрямку острова Зміїний на Одещині

Двічі впродовж доби армія РФ спрямувала тактичну авіацію в напрямку острова Зміїний на Одещині, де випустила три керовані авіабомби.

Про це 30 вересня повідомили в Силах оборони півдня України.

Сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили безпілотник, що курсував у тому районі надвечір, зазначили там.

У ніч на 30 вересня сили протиповітряної оборони знищили над Одещиною шість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

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