Армія РФ випустила керовані авіабомби в напрямку острова Зміїний на Одещині

Двічі впродовж доби армія РФ спрямувала тактичну авіацію в напрямку острова Зміїний на Одещині, де випустила три керовані авіабомби.
Про це 30 вересня повідомили в Силах оборони півдня України.
Сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили безпілотник, що курсував у тому районі надвечір, зазначили там.
У ніч на 30 вересня сили протиповітряної оборони знищили над Одещиною шість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
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