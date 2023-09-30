Минулої доби, 29 вересня, у Пологівському та Василівському районах Запорізької області внаслідок російських обстрілів сталося дев'ять пожеж. Загиблих та травмованих немає.

Про це сьогодні, 30 вересня, повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними служби, в Оріхові рятувальники ліквідували шість пожеж загальною площею 572 кв.м. З них чотири займання — це житлові будинки, ще два — господарські споруди та складські приміщення.

У смт Степногірську надзвичайники ліквідували загоряння господарчої споруди площею 30 кв.м. Окрім цього, внаслідок російських обстрілів виникли пожежі в екосистемах на площі 2 гектари.

Також, як зазначили в службі, 29 вересня в одному з населених пунктів Запорізького району вилучили два касетні елементи від системи залпового вогню "Ураган". Вибухонебезпечні предмети знищили з дотриманням правил безпеки.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber