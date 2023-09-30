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У Дніпрі напередодні Дня захисників і захисниць України погасили другий випуск марки "Зброя Перемоги"
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У Дніпрі напередодні Дня захисників і захисниць України погасили другий випуск марки "Зброя Перемоги"

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У Дніпрі напередодні Дня захисників і захисниць України погасили другий випуск марки &quot;Зброя Перемоги&quot;
Фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

У Дніпрі погасили нову марку "Зброя Перемоги", яку випустили напередодні Дня захисників і захисниць України.

Про це йдеться на сайті Дніпропетровської обласної військадміністрації.

За повідомленням, випуск – другий із серії "Зброя перемоги". На ній зображена техніка, яку передали міжнародні партнери для боротьби з російською армією. Спецпогашення провели на території вуличної експозиції музею АТО.

"Із самого початку повномасштабного вторгнення Україна не сама у своїй боротьбі. Маємо надійних союзників. Керівництво держави, дипломатія потужно працюють над тим, аби наша країна отримала ще більше зброї. Вона допоможе нам швидше здобути Перемогу. Нова марка – на знак вдячності нашим іноземним партнерам", – зазначив перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

На презентованій марці зображені зразки озброєння. Зокрема, британський Challenger 2, німецький Leopard, американські Patriot та Bradley. Техніка, яку опанували українські військові та яку активно використовують на полі бою.

Жителька Дніпра Антоніна каже, сама марки не збирає. Але, зазначає, що правильно випускати їх до знакових подій.

"Зараз нашим оборонцям тяжко. Йде повномасштабна війна. І дуже цінно, що країни цивілізованого світу простягають нам руку допомоги. Я навіть не очікувала такої підтримки", – розповіла жінка.

Тираж поштового випуску – 160 тисяч примірників. Частина коштів з їх продажу піде на дрони для військових.

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