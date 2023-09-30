У селі Оникієве Мар'янівської сільської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області відкрили молодіжний простір. Його створили самі молоді люди в рамках міжнародного проєкту. Також підтримав місцевий фермер.

Про це розповіла голова громадської організації "Нащадки Нескорених" і молодіжного простору Тетяна Подоліч.

Молодіжний простір розташований поряд зі штабом громадської організації. "Нащадки Нескорених" — це волонтерська група. Вони виготовляють сітки, фасують супи, сортують гуманітарну допомогу. Для того, щоб їм було де все це робити, місцевий фермер віддав три кімнати. У двох залишилися волонтери. Третю віддали місцевим підліткам.

"Вони також волонтерять, допомагають нам, плетуть сітки, — говорить Тетяна Подоліч. — Окрім того, їм не було де збиратися. Бо в селі насправді нічого такого немає. У наших спортсменів є гарний спортивний майданчик. А інша молодь збирається на зупинці в центрі села. І ми їм запропонували одну з кімнат".

Діти в селі Оникієве ріжуть тканину для плетіння маскувальних сіток. Фото: Суспільне Кропивницький

Діти з села Оникієве роблять ремонт у молодіжному просторі "Без обмежень". Фото: Тетяна Подоліч

Ремонт почали робити в червні підлітки й волонтери. Допомагали місцеві жителі. Інколи це були просто перехожі.

"Вони бачили, що ми щось робимо і приносили з дому фарбу, шпалери. Я постійно робила пости в Facebook. Ми намагалися максимально показувати, що все це робимо самостійно. І паралельно ми почали шукати різні конкурси для фінансування. І тут буквально випадково на просторах Facebook я знайшла цей грант".

Це виявилася грантова програма "ТРИМАЙ", що впроваджується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з громадською організацією YouthUp за підтримки ЄС та Німецького банку розвитку KfW.

Програму писали й обґрунтовували самі підлітки. Дорослі допомагали з оформленням і складанням бюджету. Назвали проєкт "Молодіжний простір "Без Обмежень" громадської організації "Нащадки Нескорених". Отримали фінансування 150 тисяч гривень. На ці гроші купили стільці, пуфик, ноутбук, принтер, кінопроєктор, фотокамеру, кільцеву лампу.

Також на три місяці розробили систему тренінгів. Щосуботи приїздять тренери з Кропивницького й інших міст. Теми — як боротися з психологічними проблемами, як спілкуватися з військовими, як надавати домедичну допомогу собі й іншим, як працювати разом у колективі.

Діти й молодь села Оникієве під час зустрічі з кризовим психологом Андрієм Фоменком. Фото: Тетяна Подоліч

Тренінг з надання домедичної допомоги в молодіжному просторі села Оникієве. Фото: Тетяна Подоліч

"Це все запити дітей. Вони розповідали, що їм цікаво і що б вони хотіли почути на тренінгах, — розповіла Тетяна Подоліч. — У нас також щоп’ятниці відбуваються кіновечори за вибором дітей. У них є старший, який це все контролює. Тобто склалося своєрідне місцеве самоврядування. До нас приходять і переселенці, і військові, які зараз у відпустці. Їм цікаво, куди з центру села поділася молодь. І особисто мені імпонує те, що ми не заганяємо туди дітей. Це не батьки їх туди присилають. Це їхнє власне бажання".

Діти й молодь у молодіжному просторі "Без обмежень" у селі Оникієве. Фото: Тетяна Подоліч

Регулярно до простору приходить 57 людей. Узагалі в селі 300 людей віком до 35 років. На сьогодні таких багато або воює, або навчається в інших містах. Також у будні дні приходять діти з початкової школи. Вони там малюють і грають в настільні ігри.

Тренінги розпочалися в серпні й триватимуть до листопада. Щоб їх продовжити, спробують знайти фінансування.