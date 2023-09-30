Жителі окупованих населених пунктів Луганщини не можуть отримати ліки, які за рецептом повинні видаватися безкоштовно або оплачуватися тільки частина вартості. Хворі вимушені купляти їх власним коштом.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його даними, з бюджету на ці потреби на рік виділили майже 1,5 мільярда рублів, але станом на кінець вересня використано трохи більше ніж п'ять тисяч, що у середньому складає менше однієї копійки на людину за рік.

"Майже усі гроші «застрягли» між профільним «міністерством» і аптеками, чиї видатки мав покривати бюджет", — написав Лисогор.

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