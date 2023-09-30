У небі над Миколаївщиною знищили ударні дрони

Уночі 30 вересня над Миколаївщиною сили протиповітряної оборони знищили чотири ударні безпілотники "Shahed 131/136". Також російська армія вранці 30 вересня завдала артилерійських обстрілів по Очаківській громаді, обстрілявши акваторію. Люди не травмувались.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram із посиланням на оперативне командування "Південь".

Російська армія вночі 30 вересня здійснила чергову дронову атаку по території України. У небі над Миколаївщиною сили протиповітряної оборони знищили чотири ударні безпілотники типу "Shahed 131/136". Загалом на півдні збиті 30 ударних дронів.

Також армія РФ обстріляла з артилерії акваторію Очаківської громади Миколаївського району.

"30 вересня о 04:32 фіксували ворожі артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Травмованих немає", — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

За інформацією районних військових адміністрацій, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день 29 вересня та ніч 30 вересня минули без обстрілів.

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