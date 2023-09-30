НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

“Просто ми одне до одного притягнулися і все”: історія кохання запорізьких рятувальників
КОХАННЯДСНСІСТОРІЯРегіони

“Просто ми одне до одного притягнулися і все”: історія кохання запорізьких рятувальників

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Історія кохання ДСНС
Вадим та Анна Попсуї . Фото: Суспільне Запоріжжя

31-річний Вадим та 26-річна Анна Попсуї подружжя запорізьких рятувальників. Вісім років тому вони зустрілися під час навчання в Черкаському інституті пожежної безпеки. Після курсантських часів пара 4 роки працює пліч-о-пліч у державній службі з надзвичайних ситуацій.

Анна та Вадим пройшли шлях від курсантів до подружжя запорізьких рятувальників. Познайомилися у 2015 році у Черкаському інституті пожежної безпеки, за кілька днів до складання присяги. Обидва тільки починали будувати кар’єру:

“Просто ми один до одного притягнулися і все”: історія кохання запорізьких рятувальників
Вадим Попсуй. Фото: Суспільне Запоріжжя
“Дивлюся, кажу сержанту: “Бачиш там дівчина смугла стоїть?”. Він такий: “Так, бачу”. Ну, “Буде моєю дружиною”,— згадує Вадим Попсуй.

Анна розповідає, що практично з першого погляду сподобалися одне одному:

“Просто ми один до одного притягнулися і все”: історія кохання запорізьких рятувальників
Анна Попсуй. Фото: Суспільне Запоріжжя
“Просто ми одне до одного притягнулися і все”.

Так і сталося. Після 4 років життя і навчання у Черкасах, закохані переїхали до Запоріжжя та одружилися. Згодом народили сина.

“Просто ми один до одного притягнулися і все”: історія кохання запорізьких рятувальників
Вадим та Анна Попсуї. Фото: Суспільне Запоріжжя

Нині Анна — інспекторка відділу пожежної безпеки, зокрема, працює з дітьми. В обов'язках Вадима — рятувати життя людей під час пожеж та ворожих обстрілів. Чоловік каже: попри важкість професії, вважає, що саме у ній — він знайшов себе:

"Думки тільки одні: правильно, швидко, кваліфіковано надати допомогу. Складно з потерпілими працювати, тому що в стані шоку вони по-різному себе ведуть. Складно повертатися в підрозділ, переживши ці емоції”.
“Просто ми один до одного притягнулися і все”: історія кохання запорізьких рятувальників
“Просто ми один до одного притягнулися і все”: історія кохання запорізьких рятувальників. Фото: Суспільне Запоріжжя

Рятувальник розповідає: пережити стрес на роботі допомагає думка, що на нього чекають вдома. Анна ж хвилюється за Вадима кожного разу, коли він на роботі:

Це дуже важко, я хвилююся завжди, коли він на зміні. Але з початком війни — мої переживання посилюються. Буває, ти спиш і чуєш вибух, перше, що я роблю, я одразу пишу або телефоную своєму чоловікові запитати “Як він?”.

Подружжя зізнається, попри спільний побут та роботу дивляться один на одного закоханими очима, як на першому курсі інституту.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
Їх поєднало військо та кухня. Історія кохання нацгвардійців з Хмельниччини
Їх поєднало військо та кухня. Історія кохання нацгвардійців з Хмельниччини
У Кропивницькому наречені, які мають порушення зору, одружилися з другої спроби. Чому їм першого разу відмовили
У Кропивницькому наречені, які мають порушення зору, одружилися з другої спроби. Чому їм першого разу відмовили
&quot;Шукав сили, щоб вижити заради неї&quot;: військовий переніс 17 операцій та проходить лікування у Львові
"Шукав сили, щоб вижити заради неї": військовий переніс 17 операцій та проходить лікування у Львові
Як старовинне стає сучасним. Кропивничанка обрала для свого весілля українське національне вбрання
Як старовинне стає сучасним. Кропивничанка обрала для свого весілля українське національне вбрання
На початок