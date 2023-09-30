31-річний Вадим та 26-річна Анна Попсуї — подружжя запорізьких рятувальників. Вісім років тому вони зустрілися під час навчання в Черкаському інституті пожежної безпеки. Після курсантських часів пара 4 роки працює пліч-о-пліч у державній службі з надзвичайних ситуацій.

Анна та Вадим пройшли шлях від курсантів до подружжя запорізьких рятувальників. Познайомилися у 2015 році у Черкаському інституті пожежної безпеки, за кілька днів до складання присяги. Обидва тільки починали будувати кар’єру:

Вадим Попсуй. Фото: Суспільне Запоріжжя

“Дивлюся, кажу сержанту: “Бачиш там дівчина смугла стоїть?”. Він такий: “Так, бачу”. Ну, “Буде моєю дружиною”,— згадує Вадим Попсуй.

Анна розповідає, що практично з першого погляду сподобалися одне одному:

Анна Попсуй. Фото: Суспільне Запоріжжя

“Просто ми одне до одного притягнулися і все”.

Так і сталося. Після 4 років життя і навчання у Черкасах, закохані переїхали до Запоріжжя та одружилися. Згодом народили сина.

Вадим та Анна Попсуї. Фото: Суспільне Запоріжжя

Нині Анна — інспекторка відділу пожежної безпеки, зокрема, працює з дітьми. В обов'язках Вадима — рятувати життя людей під час пожеж та ворожих обстрілів. Чоловік каже: попри важкість професії, вважає, що саме у ній — він знайшов себе:

"Думки тільки одні: правильно, швидко, кваліфіковано надати допомогу. Складно з потерпілими працювати, тому що в стані шоку вони по-різному себе ведуть. Складно повертатися в підрозділ, переживши ці емоції”.

“Просто ми один до одного притягнулися і все”: історія кохання запорізьких рятувальників. Фото: Суспільне Запоріжжя

Рятувальник розповідає: пережити стрес на роботі допомагає думка, що на нього чекають вдома. Анна ж хвилюється за Вадима кожного разу, коли він на роботі:

“Це дуже важко, я хвилююся завжди, коли він на зміні. Але з початком війни — мої переживання посилюються. Буває, ти спиш і чуєш вибух, перше, що я роблю, я одразу пишу або телефоную своєму чоловікові запитати “Як він?”.

Подружжя зізнається, попри спільний побут та роботу дивляться один на одного закоханими очима, як на першому курсі інституту.

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