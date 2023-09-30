П'ятсот вісімдесят четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області

На Одещині відкрили меморіальну дошку піротехніку, який загинув під час розмінування Снігурівки

Меморіальну дошку 29-річному загиблому Святославу Додону розмістили у будинку, де він колись жив, у селі Нерушай Татарбунарської громади. Також у рідному селі на його честь перейменували одну з вулиць.

Про таке 29 вересня повідомили на сторінці у Facebook ДСНС в Одеській області.

Святослав Додон загинув 24 листопада 2022 року у місті Снігурівка на Миколаївщині. Разом з колегою чоловік підірвався на протитанковій міні ТМ-62. Посмертно нагороджений орденом III ступеня "За мужність".

Меморіальна дошка Святославу Додону на будинку у рідному селі Нерушай, Татарбунарська громада, 29 вересня 2023 року. Меморіальна дошка Святославу Додону на будинку у рідному селі Нерушай, Татарбунарська громада, 29 вересня 2023 року. Фото: ДСНС в Одеській області