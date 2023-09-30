П'ятсот вісімдесят четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 29 на 30 вересня минула під сигнал про повітряну тривогу. Більше про події в регіоні читайте у хроніці.
На Одещині відкрили меморіальну дошку піротехніку, який загинув під час розмінування Снігурівки
Меморіальну дошку 29-річному загиблому Святославу Додону розмістили у будинку, де він колись жив, у селі Нерушай Татарбунарської громади. Також у рідному селі на його честь перейменували одну з вулиць.
Про таке 29 вересня повідомили на сторінці у Facebook ДСНС в Одеській області.
Святослав Додон загинув 24 листопада 2022 року у місті Снігурівка на Миколаївщині. Разом з колегою чоловік підірвався на протитанковій міні ТМ-62. Посмертно нагороджений орденом III ступеня "За мужність".
Понад місяць одесити виходять на пікет проти тендерів та закликають віддати гроші на ЗСУ
В Одесі люди вже понад місяць виходять на пікет проти тендерів, які вважають недоречними під час війни. Зокрема йдеться про реконструкцію Київського райсуду. Протестувальники вважають, що ці кошти мають бути спрямовані на потреби ЗСУ.
Про це повідомив кореспондент Суспільного з місця подій.
Вони прийшли з плакатами "ЗСУ в першу чергу", "Припиніть вже плутати сліди грошей на ЗСУ", "Досить брехати, гроші людей для ЗСУ!".
Останній пікет проти тендерів в Одесі пройшов 27 вересня, у день засідання міськради. Тоді представників мітингувальників запросили до зали та дали можливість висловитися біля трибуни.
Армія РФ випустила керовані авіабомби в напрямку острова Зміїний на Одещині
Двічі впродовж доби армія РФ спрямувала тактичну авіацію в напрямку острова Зміїний на Одещині, де випустила три керовані авіабомби.
Про це 30 вересня повідомили в Силах оборони півдня України.
Сили протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили безпілотник, що курсував у тому районі надвечір, зазначили там.
Над Одещиною збили шість російських безпілотників
У ніч на 30 вересня сили протиповітряної оборони знищили над Одещиною шість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
Про це повідомили в Силах оборони півня України.
"Безпілотники знов були спрямовані на південь Одещини, знов летіли за непростими маршрутами. Маневруючи, вони намагались обійти систему протиповітряної оборони. Для того, щоб увійти не тільки у південні регіони, а й у центральні", — повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини" керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
За її словами, у пріоритетах російської армії залишається Подунав'я, а також об'єкти критичної та іншої важливої інфраструктури, ураження якої може суттєво вплинути на економіку регіонів.
Минулої доби на фронті відбулося 44 бойові зіткнення — Генштаб
Сили оборони України продовжують оборонятися на сході та півдні України, наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби на фронті відбулося 44 бойові зіткнення.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Війська РФ завдали 6 ракетних та 56 авіаударів, здійснили 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях Сил оборони, так і по цивільних об’єктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Крім того, сьогодні вночі, окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.