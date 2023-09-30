Війська РФ за добу 96 разів вдарили по Херсонщині: поранені троє людей

Російські війська впродовж 29 вересня 96 разів обстріляли Херсонщину. З мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, гранатометів, авіації та безпілотників випустили по її території 432 снаряди, також завдали ракетного удару.

Про це в Telegram повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Військові РФ зруйнували завод та заклад громадського харчування у Херсоні, обстрілювали житлові квартали населених пунктів області. Троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, йдеться в повідомленні.

Що відомо про обстріли Херсонщини 29 вересня 2023 року

Армія РФ вдарила по Херсону, поранені двоє працівників комунального підприємства. Їх ушпиталили. Пошкоджені будинки, автівки та цивільна інфраструктура

Згодом завдала ракетного удару по житловому кварталу Херсона, знищила заклад громадського харчування. Також армія РФ скинула по дві керовані авіабомби на Берислав та Ольгівку.

Військові РФ обстріляли агропідприємство у селищі Інженерне на Херсонщині. Снаряди знищили сільськогосподарську техніку. Загиблих та поранених немає.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber