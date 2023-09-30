На Херсонщині побудують майже 60 укриттів у школах та дитсадках

На деокупованій території Херсонської області будують 40 укриттів в навчальних закладах та дитсадках, ще 18 — планують. Про це на брифінгу розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, укриття в навчальних закладах будують в громадах області. Херсона це не стосується, через постійні обстріли російських військ. Наразі, всі навчальні заклади працюють дистанційно.