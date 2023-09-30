584 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різного виду озброєння. Водночас Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 29 вересня, відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Армія РФ вдарила по Херсону, поранені двоє працівників комунального підприємства. Їх ушпиталили. Пошкоджені будинки, автівки та цивільна інфраструктура
- Згодом завдала ракетного удару по житловому кварталу Херсона. Ракета знищила заклад громадського харчування. Також армія РФ скинула по дві керовані авіабомби на Берислав та Ольгівку.
- Військові РФ обстріляли агропідприємство у селищі Інженерне на Херсонщині. Снаряди знищили сільськогосподарську техніку. Загиблих та поранених немає.
- Директору херсонської школи, який впроваджував стандарти освіти РФ в окупованому місті, оголосили підозру у держзраді. Під його "керівництвом" у закладі "працювали" так звані "військово-патріотичні" організації "Юнармія" та "Рух перших". Також у приміщенні школи провели псевдореферендум.
- Двох псевдоочільників так званого "Пенсійного фонду Херсонської області" судитимуть за колабораціонізм. Вони брали участь у нарадах окупаційної влади та проросійських заходах, збирали відомості про пенсіонерів та вносили їх у російські бази. За це їм загрожує до 10 років ув'язнення.
Армія РФ обстрілює прибережні зони Херсона
Керівник МВА Мрочко повідомив, що армія РФ обстрілює прибережні райони Херсона.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
На Херсонщині побудують майже 60 укриттів у школах та дитсадках
На деокупованій території Херсонської області будують 40 укриттів в навчальних закладах та дитсадках, ще 18 — планують. Про це на брифінгу розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, укриття в навчальних закладах будують в громадах області. Херсона це не стосується, через постійні обстріли російських військ. Наразі, всі навчальні заклади працюють дистанційно.
Ймовірні ракетні удари по Херсонщині голова — ОВА
Голова ОВА Прокудін в Telegram повідомив активність російської авіації у повітряному просторі Херсонщини. Ймовірні ракетні удари. Він закликав людей перебувати в укриттях.
Херсонська область - повітряна тривога!
Кількість обстрілів та снарядів: як їх рахують та чому херсонці чують більше вибухів, ніж подають у щоденних зведеннях
Щоранку у зведеннях подають кількість обстрілів і кількість випущених снарядів РФ по території деокупованої Херсонщини. Їх рахують військові, поліція і державна служба з надзвичайних ситуацій. Уся інформація акумулюється у коменданта гарнізону, який передає її місцевим органам влади для оприлюднення.
Як їх рахують та чому херсонці чують більше вибухів, пояснив комендант Херсонської області, підполковник Третяк.
Армія РФ скинула з дрона боєприпас на селище Козацьке Херсонської області. Поранена одна людина
Армія РФ скинула з дрона боєприпас на селище Козацьке. Поранений чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні, у нього діагностували мінно-вибухову травму та поранення лівої кисті, повідомляє в Telegram ОВА.
Поліція відкрила шість кримінальних проваджень за фактами порушення військовими РФ законів та звичаїв війни
За фактами порушень військовими РФ законів та звичаїв війни поліція Херсонської області відкрила шість кримінальних проваджень, про що повідомила на сторінці у Facebook.
За її даними, внаслідок обстрілів внаслідок обстрілів пошкоджені сім житлових будинків у Бериславі та шість — в Ольгівці. У Микільському снарядом, який впав на подвір'я, травмувало чоловіка. Протягом доби з різних видів озброєння російська армія гатила по житлових кварталах Херсона.
Російська армія вдарила по Нововоронцовці на Херсонщині
Російська армія вдарила по Нововоронцовці на Херсонщині, випустила по селищу щонайменше 10 артснарядів. Про це в Telegram повідомила ОВА.
Пошкоджені магазин, кафе, аптека. Також боєприпаси влучили в городи та господарські споруди. Загиблих та поранених немає, йдеться в повідомленні.
На Херсонщині — відбій тривоги!
Як виглядає гімназія у Херсоні після обстрілу військами РФ: голова ОВА показав відео
Голова ОВА показав в Telegram, який вигляд має гімназія у Херсоні після ранкового обстрілу військ РФ. У приміщеннях старшої та початкової школи пошкоджені вікна, стіни, стеля, є зруйновані класи.
У Херсоні та області — повітряна тривога!
Російська армія 29 вересня завдала по Херсону удару ракетою типу Х-59
Сили оборони півдня уточнили, що російська армія 29 вересня завдала по Херсону удару ракетою типу Х-59. Також тактична авіація скинула 14 керованих авіабомб на Ольгівку, Берислав та Миколаївку. Масштаби руйнувань та постраждалі уточнюються.
Війська РФ вдарили по Херсону: пошкоджений навчальний заклад у середмісті
Через ранковий обстріл середмістя Херсона пошкоджений заклад освіти, повідомив в Telegram керівник МВА Мрочко.
Також армія РФ вночі вдарила по Корабельному району міста. Внаслідок влучань зайнялись пожежі у гаражному кооперативі та на стадіоні одного з навчальних закладів, йдеться в повідомленні.
Армія РФ 96 разів обстріляла Херсонщину: троє поранених
Війська РФ 29 вересня 96 разів обстріляли територію Херсонської області та завдали одного ракетного удару. Про це в Telegram повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Зруйновані завод та заклад громадського харчування у Херсоні. Троє людей поранені, йдеться в повідомленні.