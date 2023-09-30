Упродовж 29 вересня на території Дніпропетровщини надзвичайники загасили 75 пожеж в екосистемах, загальна площа яких сягнула понад 52 гектари.
Про це йдеться на сайті ДСНС Дніпропетровщини.
Більшість займань на відкритих територіях стається через необережне поводження з вогнем, повідомляють надзвичайники.
Вони закликають не випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями, а також не залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці.
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