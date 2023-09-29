30 вересня — 584 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Президент Володимир Зеленський виступив на Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві на який зібралися представники понад 30 країн світу та 252 оборонних компаній, що виробляють повний спектр зброї та оборонних систем і рішень.
- Україна створить альянс оборонних індустрій до якого долучилися вже 13 країн, що співпрацюватимуть з Україною у спільному виробництві озброєння. Для таких компаній в Україні буде працювати особливий економічний режим. Також буде запущено спеціальний оборонний фонд, що забезпечить додаткові ресурси.
- У ніч проти 30 вересня Росія запустила по Україні у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей 40 "шахедів", 30 з яких було знищено. У Вінницькій області пролунало кілька вибухів, працювали сили протиповітряної оборони. "Укрзалізниця" попередила про затримку 11 потягів у зв'язку з нічною атакою російських безпілотників на територію України.
- Швейцарія надасть майже 110 мільйонів доларів на розмінування цивільних і сільськогосподарських територій України та допомогу у відновленні. Гроші виділятимуть з 2024 по 2027 роки.
На цьому Суспільне завершує текстову трансляцію новин 584 дня війни — 30 вересня. Наступний онлайн можете прочитати тут.
Палата представників Конгресу США затвердила "тимчасовий бюджет" для фінансування уряду на 45 днів
Палата представників Конгресу США 30 вересня затвердила "тимчасовий бюджет" для фінансування уряду країни на 45 днів. "За" — 335 голосів, "проти" — 209. З тих хто голосував "за": 209 демократів і 126 республіканців.
Відповідний документ оприлюднено на сайті Палати представників США.
Цей документ дасть більше часу Палаті представників і Сенату для завершення роботи над законопроектами про повне фінансування. Тепер документ передадуть Сенату. Там уже заявили, що не проти якнайшвидшого розгляду та голосування.
У разі, якщо законопроект буде підписаний президентом Джо Байденом, уряд працюватиме ще 45 днів.
Україна стане одним з ключових виробників зброї у світі — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем і це потенціал, який почав реалізовуватись.
Про це Володимир Зеленський сказав під час звернення 30 вересня.
"Відбувся перший Форум оборонних індустрій. Дуже успішний. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій – станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу", — поінформував Зеленський.
За словами президента, це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, балтійські друзі – Литва, Латвія та Естонія, а також Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія.
Зеленський додав, що українські виробники підписали на Форумі 20 документів із компаніями-партнерами й "кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці".
"Загалом у нашому Форумі оборонних індустрій – і це тільки перший такий Форум – узяли участь більше ніж 250 компаній, і серед них десятки українських компаній. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую всім, чия робота – саме такі результати для України", — сказав Зеленський.
Президент нагадав, що завтра, 1 жовтня — дуже важливий день для України.
"День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, а й роблять так, що наш народ і наша держава не втрачають своєї історії, бʼються за своє життя та свободу й надихають боротьбою весь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо всім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо памʼять тих, хто віддав своє життя заради України", — сказав Зеленський і додав, що також вперше 1 жовтня буде Покрова.
"Вперше цей день – Покрова – буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня. Девʼята ранку. Хоч би де ви були – на центральній вулиці вашого міста чи просто вдома, – давайте на хвилину зупинимось та вшануємо мовчанням памʼять наших полеглих захисників і захисниць і подумаємо про тих, хто зараз у бою, на бойових завданнях, на постах. Хто рятує життя. Хто захищає – в усіх сенсах цього слова – наш народ і державу", — сказав президент.
Поблизу села Стримба на Івано-Франківщині стався порив нафтопроводу. Постраждало дев'ятеро людей, серед них — діти
Девʼятеро людей постраждали внаслідок пожежі, яка сталася на нафтопроводі на Івано-Франківщині 30 вересня. За словами керівниці ОВА Онищук, сталася розгерметизація трубопроводу, що призвела до витоку нафти та загоряння. Двоє дітей 2012 та 2015 років народження отримали 60-70% опіків тіла, їхній стан — важкий. Ще троє дорослих отримали 40-45% уражень тіла, розповів у коментарі Суспільному головний лікар Надвірнянської центральної лікарні Ємельянчук.
ООН надасть Україні $123 млн для проходження зими
Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виділить 123 мільйони доларів для адресної допомоги у зимовий період постраждалим внаслідок війни в Україні.
Про це йдеться у звіті управління "Молдова та Україна 2023—2024: Відповідь УВКБ ООН на підготовку до зими".
Допомога надаватиметься готівкою, з вересня 2023 року до лютого 2024 року, задля покриття витрат на електроенергію та оренду житла. У місцях, де відсутня змога надати готівку, УВКБ ООН та партнери роздаватимуть обігрівачі та непродовольчі товари, а також нададуть притулок.
За підрахунками ООН, готівку отримають 450 тисяч людей в Україні. Ще 15,75 тисячі осіб буде забезпечено житлом або засобами обігріву.
Крім того, 250 тисяч людей буде забезпечено необхідними для зими непродовольчими товарами, зокрема термоковдрами, кухонними гарнітурами, матрацами, спальними мішками, лампами, термосами та рушниками. Ще 62,25 тисячі осіб отримають зимові куртки та взуття.
Також ООН забезпечить ремонт систем опалення та електропостачання у 362 будівлях, де проживає 18 тисяч українців. Також підготовлено генератори, достатні для обслуговування 104 тисяч осіб, які будуть розподілятися за потреби. Загалом ООН обіцяє допомогти в Україні 900 тисячам людей, які постраждали внаслідок війни.
Водночас ООН виділить 5,2 мільйона доларів на допомогу 55 тисячам біженців у Молдові. Також ці кошти підуть на підтримку понад 20 громадських приміщень, серед яких центри розміщення біженців та дитячі заклади.
Федоров показав українського бойового робота "Лють"
Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що наразі відбувається тестування українського бойового робота "Лють". Наразі машина успішно пройшла польові випробування.
Про це Михайло Федоров написав у Telegram.
"Машина озброєна танковим кулеметом, має оглядову камеру 360° та броню, яка захищає від стрілецької зброї й уламків. Це компактний робот, яким можна керувати дистанційно та виконувати бойові завдання. Наприклад, штурмувати або обороняти позиції", — поінформував міністр.
За словами Федорова, зараз команда працює над удосконаленням машини та готується до масштабування виробництва.
"Технології та інновації — ключ до нашої перемоги. Вони допомагають здобути перевагу на полі бою та рятувати життя наших військових", — підкреслив Михайло Федоров.
Генштаб: Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення з армією РФ
Збройні сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському напрямку. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом доби на фронті відбулось понад 24 бойових зіткнення з армією РФ.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 30 вересня.
"Росія завдала чергового удару по Україні застосувавши близько 40 іранських ударних дронів типу "Shahed-136/131" з південного напрямку. Силами та засобами ППО знищено 30 "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей. Загалом противник завдав 8 ракетних та 71 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Яка ситуація на фронті
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційного удару в районі Галаганівки Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку РФ зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них: Вильчики Чернігівської області; Прогрес, Микитівка, Яструбщина, Кіндратівка, Миропілля, Попівка, Олександрівка Сумської області, а також Леміщине Харківської області.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
На Лиманському напрямку від авіаційних ударів російської армії постраждали населені пункти: Невське, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Веселе Донецької області. Загарбники обстріляли з артилерії та мінометів Невське, Білогорівку Луганської області та Спірне, Роздолівку, Діброву Донецької області.
На Бахмутському напрямку противник марно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в неподалік Кліщіївки, Андріївки, Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області. Фіксується нарощення щільності мінно-вибухових загороджень.
На Авдіївському напрямку ЗСУ успішно відбили атаки росіян в районі Новоселівки, східніше Степового та Авдіївки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. Серед них: Новокалинове, Новобахмутівка, Тоненьке, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку впродовж доби Сили оборони успішно відбили 9 атак в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів перебували такі населені пункти, як Олександропіль, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.
На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не проводив. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Пречистівки, Урожайного, Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки росіян в районі Новодарівки Запорізької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоданилівка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Кам'янське Запорізької області.
На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Миколаївки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку армії РФ зазнали понад 25 населених пунктів, серед яких Золота Балка, Саблуківка, Зміївка, Одрадокам'янка, Антонівка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.
Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують противника вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 6 зенітно-ракетних комплексів та 9 артилерійських засобів армії РФ.
Поблизу села Стримба на Івано-Франківщині вибухнув нафтопровід. Травмувалися люди
Поблизу села Стримба Надвірнянського району, що на Франківщині, 30 вересня о 17:00 стався порив нафтопроводу діаметром 150 мм. На місці — пожежа. Попередньо травмувалися три людини.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram.
Станом на 18:15 внаслідок пожежі у Надвірнянські центральній лікарні перебуває п'ятеро людей з опіками, з них — двоє дітей.
Внаслідок пориву нафтопроводу розлилися нафтопродукти вздовж потічка на площі 100 м². Після трапилася пожежа з розповсюдженням вогню на приватний будинок. Наразі засувки на нафтопроводі перекриті.
На місці працюють рятувальники та з'ясовують обставини вибуху, повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович.
Маляр привітала Калмикову з призначенням на посаду і передала справи
Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр передала справи Наталії Калмиковій. Вона наголосила, що робота нової заступниці міністра оборони України є вкрай важливою.
Про це Ганна Маляр повідомила у Facebook.
"Це фото з Наталією Калмиковою зроблене в дні звільнення Києва та області. Тоді ми всі були об‘єднані заради цієї мети. Хочу підтримати Наталку з призначенням на посаду заступниці міністра оборони", – написала Маляр і зазначила, що вчора передала Калмиковій справи.
"Знаю, що буде важко. Але ця робота дуже важлива для країни, бо війна триває", – написала Ганна Маляр.
У виробництві зброї й техніки економічна доцільність вирішує все — Чмут
Директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що ефективність Форуму оборонних індустрій, який відбувся у Києві 29 вересня залежить від кінцевого результату, який не досягається за один день.
Про це Тарас Чмут сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Ефективність Форуму залежить від кінцевого результату. А результат не досягається в один день. Тому зарано давати якісь оцінки цьому заходу. А те, що Україна намагається залучати різних партнерів світу для того, щоб нарощувати або створювати нові виробництва, це чудово", — сказав Чмут.
Водночас він наголосив, що Україна не може повністю покладатися на іноземних постачальників як в межах міжнародної технічної допомоги, так і у межах прямих закупівель.
"І так само самостійно Україна на сьогодні не здатна робити значної кількості того, що нам потрібно. Залучення західних і східних партнерів — це можливість створювати щось нове або покращувати те, що в нас уже робиться. По-перше, ми зараз виробляємо, ми можемо спільно виробляти, ми можемо збільшувати це виробництво. По-друге, за рахунок того, що в нас війна, ми можемо випробовувати, тестувати техніку в режимі реального часу на реальному полі бою, в реальних умовах, з реальним противником. І тут же в Україні її модернізувати", — пояснив Тарас Чмут.
Щодо перенесення виробництва зброї за кордон, Чмут заявив, що тут є як переваги, так і недоліки.
"Переваги очевидні, бо не стріляють, немає перебоїв з електрикою і подібних ризиків. Недоліки — збільшення логістики, потрібно все з-за кордону привозити. Але це нормальна практика. Якщо ми подивимося на високотехнологічні західні вироби, то вони збираються в десятках країн і потім об'єднуються. Тобто це питання відпрацювання цього ланцюга, логістики, забезпечення, перевезення, підбору людей, тому що там і українці теж працюють", — сказав Чмут.
За його словами, кращим варіантом було б мати закритий цикл виробництва техніки й зброї в Україні.
"В ідеальних умовах, звичайно, хотілося б мати закритий цикл виробництва всього в себе: від сировини, до кінцевого виробу. Але буквально кілька країн у світі можуть собі таке дозволити. Це умовно США, Китай, Росія в деякій номенклатурі. Але все одно вони покладаються при цьому на інших виробників, інші компанії, інших підрядників з усього світу. Економічна доцільність вирішує все. Якщо економічно доцільно робити спільно в Європі, то треба робити так. Якщо потім порахуємо, і нам буде дешевше виробляти в себе, повернемо назад", — сказав Чмут.
У Києві впали кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці
У Києві під час ремонтних робіт 30 вересня впали кілька прольотів Дегтярівського мосту, що на вулиці Олександра Довженка (Шулявка). За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.
Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.
"На вул. Олександра Довженка під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація — під час монтажу стався обвал балок. Причини з'ясовують фахівці, які вже на місці", — йдеться у повідомленні.
У КМДА додали, що також на місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби.
До Одеси з неоголошеним візитом прибув Жозеп Боррель
До Одеси прибув Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки.
Про це 30 вересня повідомив політик на своїй сторінці у соцмережі X (раніше — Twitter). "Одеса — красиве історичне місто. Це має бути в заголовках через його яскраву культуру та дух. Натомість він позначає новини як часту мішень путінської війни. ЄС підтримує стабілізацію місць, які постраждали від варварського знищення Росією", — йдеться в повідомленні.
Боррель відвідав пошкоджений атакою РФ 23 липня Свято-Преображенський собор в Одесі.
РФ намагається оновити свої війська на Куп'янському напрямку — Тимочко
Військове керівництво Росії намагається оновити війська на Куп’янському напрямку, які там перебувають з метою можливого повторення наступальних дій Сил оборони України на цьому напрямку.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
"Вони (росіяни — ред.) максимально намагаються на Куп’янському напрямку оновити війська, які там перебувають з метою можливого повторення наступальних дій ЗСУ на цьому напрямку. І також Запорізький, південний напрямок дуже серйозно вимотує їхні сили. І вони змушені резерви й ті війська, які перебували на східному напрямку висмикувати й перекидати в бік Запоріжжя", — сказав Тимочко.
За його словами, ті десантні бригади російської армії, які прибували на південь з розрахунку на те, щоби зупинити просування ЗСУ, а по можливості перейти в контрнаступ, не виправдали себе.
"З урахуванням наявних сил і засобів вони (росіяни — ред.) змушені так поступати. З іншого боку, навіть стихання боїв на 50-60% — це не означає, що вони припиняються повністю. І чи є обстріли, чи немає, війська завжди мають бути в готовності", — сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
Тимочко також повідомив, що на Куп’янському напрямку росіяни зараз проводять ротацію своїх військ, тому що влітку там затяжні були бої, де вони намагалися переходити в контратаки або наступальну операцію.
"Будь-який наступ для росіян — це величезні людські втрати, бо їхня любов до наступу широким фронтом і густими рядами піхоти призводить до людських втрат. Тому вони змушені зараз проводити там певні ротаційні дії. Це вже вдруге. Частину військ кинули на південний напрямок, бо південь для них життєво важливий. Вони намагаються з усіх сил зупинити там просування ЗСУ до періоду, коли можуть початися дощі, розраховуючи на те, що це зупинити нашу армію в полях", — сказав Тимочко.
Щодо того, що на фронті в Україні знову почали помічати "вагнерівців", Тимочко сказав, що залишки цієї ПВК перекидають на Бахмут, але основні сили найманців "розмилися" в інших військових приватних компаніях РФ.
"За різними даними, від 5 до 10 тисяч ("вагнерівців" — ред.)пішли в інші ПВК, частина лишилася за кордоном, в Африці, частина в Білорусі, як інструктори білоруської армії. Тож, адепти тієї організації, що залишилася, або ті, хто не змогли себе реалізувати в команді нового командира, і повертаються на схід України. Я думаю, що так влада РФ очищає лави незгодних, які підтримували Пригожина, ностальгують за Уткіним. На їхнє місце заходять "Шторм Z", "Вимпел". А ті, хто приходить під Бахмут, питання номер один — утилізувати їх швидше", — сказав Іван Тимочко.
Українські морські дрони уже мають вирішальний вплив на перебіг війни на морі — Лакійчук
Українські морські дрони є дуже ефективними й уже мають вирішальний вплив на перебіг війни на морі. А новий дрон "Марічка", який проходить випробування, здатний завдавати ударів по кораблях нижче ватерлінії.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики “Стратегія ХХІ”, капітан 1-го рангу ВМС України Павло Лакійчук.
"Українські дрони-камікадзе уже мають вирішальний вплив на перебіг війни на морі. Це новий вид озброєння, який дуже ефективно використовує Україна, проти якого ворог тільки шукає способи протидії. І не тільки ворог. В світі взагалі дивляться з певним острахом на наші морські дрони", — сказав він.
За словами експерта, ці дрони економічні, дешеві, ефективні і дуже добре себе зарекомендували.
"Але вони теж розвиваються, у них теж є проблемні місця. Наприклад, найвразливішими є ці дрони на кінцевій ділянці підходу до об'єкта ураження. Їх легко збити артилерійським вогнем, стрілецькою зброєю. Якби їх напів занурити, помістити хоча б на метр під воду, то ефективність артилерії і стрілецької зброї різко б знизилася. А ефективність самого дрона значно б збільшилася, тому що удар відбувався б нижче ватерлінії. Таким характеристикам відповідає морський дрон "Марічка", — пояснив Лакійчук.
Він не виключає, що цей дрон може виконувати багато функцій: бути не тільки дроном-камікадзе, але й буксирувальником, носієм водолазів, спецпризначенців до "ворожих берегів".
За словами експерта, те, як українські військові використовують в комплексі на морі і крилаті ракети, і морські дрони-камікадзе, і повітряні дрони призводить до того, що росіяни тікають з української чорноморської акваторії.
"На жаль, ми не домінуємо в західній частині Чорного моря, у нас недостатньо сил і засобів, але ворог звідти тікає, тому що знає, що може бути уражений тими ж морськими дронами в пунктах патрулювання. Тікають вони й з севастопольської бази, тому що туди регулярно і прилітає, і припливає. Прямують до Керчі, Феодосії, Новоросійська", — сказав він.
З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхало понад 100 тисяч переселенців
Станом на 30 вересня з території Нагірного Карабаху до Вірменії виїхало 100 тисяч 417 людей. Всього у Вірменії було зареєстровано 81 тисяча 139 осіб.
Про це повідомляє Радіо Азатутюн, посилаючись на заяву прессекретарки прем'єр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян.
За її словами, на цей час через міст Хакарі проїхало 21 043 автомобілі, а протягом останніх двох днів близько 90 автобусів вирушили до Степанакерта і повернулися, в результаті чого 2900 людей були переправлені в центри Горіс або Вайк.
Багдасарян зазначила, що наразі у Степанакерті є 15 людей, які мають проблеми зі здоров'ям та опорно-руховим апаратом. 13 бригад швидкої допомоги проїхали через міст Хакарі до Степанакерта.
У міністерстві охорони здоров'я Вірменії заявили, що евакуюють всіх етнічних вірмен, незалежно від їхнього стану та у співпраці з усіма партнерами й доставлять їх до Республіки Вірменія. У відомстві також поінформували, що на цей момент у медичних центрах Вірменії лікується 361 людина, з яких 221 є жертвами вибуху, ще 114 — поранено внаслідок бойових дій.
"Всього за весь цей період у нас було 14 смертей", — повідомили у МОЗ Вірменії.
У ГУР розповіли, як завербували військового РФ
Головне управління розвідки Міністерства оборони України успішно провело спецоперацію "Бариня", в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового.
Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов на пресконференції за участю російського військового Данила Алфьорова.
За словами Юсова, на український бік перейшов лейтенант, кадровий військовий РФ Алфьоров Данило Володимирович, який з червня 2023 року активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України та ГУР.
"Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців РФ в полон декількома партіями. Коли була загроза життю Алфьорова, Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на українську територію", — сказав він.
Транспортуванням Алфьорова на підконтрольну Україні територію займалися Сили спецоперацій ЗСУ.
Російський військовий розповів, що звʼязався з українською стороною за допомогою проєкту "Хочу жить".
1 жовтня Україна вперше відзначить День захисників і захисниць у нову дату
Про це повідомили в Офісі президента.
"Хоч би де ви були – вдома чи на роботі, на центральній площі великого міста чи на вуличці маленького села – зупиніться. Зупиніться на хвилину, щоб подякувати тим, хто захищає нас, б’ючись за свободу держави. Зупиніться, щоб ушанувати пам’ять захисників і захисниць, які віддали життя за Україну", — йдеться у повідомленні.
О 9:00 буде оголошено хвилину мовчання у пам'ять загиблих українських військових.
Румунія підозрює, що дрони порушили її повітряний простір під час атаки РФ на Україну
Румунія заявила в суботу, що її повітряний простір міг бути порушений під час нічних атак Росії безпілотниками на інфраструктуру в сусідній Україні.
Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.
Зазначається, що після виявлення груп безпілотників, які прямували до території України поблизу румунського кордону, у муніципалітетах Тулча та Галац було оголошено режим повітряної небезпеки.
"Радарна система спостереження румунської армії вказала на можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір, виявивши сигнал на шляху до міста Галац", — йдеться у повідомленні.
У Міноборони зазначили, сили надзвичайників, поліції та прикордонної поліції були перенаправлені в райони поблизу міста Галац, де був зафіксований сигнал радара. На цю мить об'єктів, що впали з повітряного простору на території країни, не виявлено. Пошуки уламків продовжаться.
Російські війська скинули з дрона боєприпас на селище Козацьке Херсонської області: поранений чоловік
Вдень 30 вересня 2023 року армія РФ скинула з дрона боєприпас на селище Козацьке Херсонської області. Поранений чоловік.
Про це йдеться в Telegram Херсонської обласної військової адміністрації.
Як повідомили в ОВА, поранений самостійно звернувся до лікарні, у нього діагностували мінно-вибухову травму та поранення лівої кисті.
Раніше керівник МВА Роман Мрочко повідомив, що російська армія вночі 30 вересня вдарила по Корабельному району Херсона. Снаряди влучили у гаражний кооператив та стадіон одного з навчальних закладів.
Сили оборони на Херсонському напрямку знищили дві РСЗВ та три танки
Сили оборони півдня за добу знищили дві реактивні системи залпового вогню та три танки військ РФ на Херсонському напрямку.
Про це йдеться в Telegram Сил оборони півдня України.
Також знищили гармату, два безпілотних літальних апарати, три одиниці автобронетехніки та два човни. Ліквідували вісім російських військовослужбовців, йдеться в повідомленні.
Армія РФ шість разів обстріляла Курахівську громаду та била по 10 населених пунктах Донеччини
Військові РФ шість разів обстріляли Курахівську громаду протягом 29 вересня. Під вогнем опинилися Курахове, Курахівка і Веселий Гай. Через обстріл пошкоджені бази відпочинку, зайнялася пожежа на сільгоспугіддях.
Про це повідомив в. о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.
За його даними, у Рубцях Лиманської громади внаслідок обстрілів загорівся сухостій.
Російські військові 22 раз обстріляли 10 населених пунктів Донецької області протягом 29 вересня та поранили жителя Дружби внаслідок артилерійського удару, повідомили у пресслужбі поліції Донеччини.
Зеленський обговорив ситуацію на фронті з міністром оборони Словаччини
"Серед головних тем – ситуація на фронті, першочергові потреби сил оборони України, гуманітарне розмінування та співпраця наших країн у цій галузі. Дякую Словаччині за підтримку України", — розповів президент Володимир Зеленський у Telegram.
Bayraktar інвестує в Україну 100 мільйонів доларів
Про це генеральний директор турецького виробника Baykar Халюк Байрактар заявив під час Міжнародного форуму оборонних індустрій.
"У нас в Україні три основні інвестиції. Одна з них – завод. Потім у нас є сервісний центр, а також головний офіс тут… Це інвестиція, яка становить близько 100 мільйонів доларів, і процес уже пішов. Будівництво вже розпочато. На його завершення знадобиться близько 1,5 року. Ми плануємо, щоб тут працювало мінімум 300 людей. Співпраця триває", — сказав Байрактар.
У День захисників та захисниць Львів долучиться до загальнонаціональної хвилини мовчання
У неділю, 1 жовтня, у День захисників та захисниць Львів долучиться до загальнонаціональної хвилини мовчання, повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
"Я прошу всіх підтримати ініціативу президента, щоб у неділю, 1 жовтня, о 9:00 ми на хвилину зупинилися. Де б ми не були — в громадському транспорті, в машині, чи просто на вулиці, подумки вшануйте героїв, що втратили своє життя за нашу з вами свободу", — каже міський голова Львова Андрій Садовий.
До акції також долучиться громадський транспорт. О 9:00 міські автобуси, трамваї та тролейбуси зупиняться на одну хвилину.
На Запоріжжі минулої доби внаслідок російських обстрілів сталося дев'ять пожеж — ДСНС
Минулої доби, 29 вересня, у Пологівському та Василівському районах Запорізької області внаслідок російських обстрілів сталося дев'ять пожеж. Загиблих та травмованих немає. Про це повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.
За даними служби, в Оріхові рятувальники ліквідували шість пожеж загальною площею 572 кв.м. З них чотири займання — це житлові будинки, ще два — господарські споруди та складські приміщення.
У смт Степногірську надзвичайники ліквідували загоряння господарчої споруди площею 30 кв.м. Окрім цього, внаслідок російських обстрілів виникли пожежі в екосистемах на площі 2 гектари.
Україна може отримати більше САУ Caesar
Франція утричі збільшила виробництво самохідних артилерійських установок Caesar і Україна може отримати більше цих гаубиць. Про це на Форумі оборонних індустрій сказав генеральний директор Nexter Group віцепрезидент французької асоціації оборонної промисловості Ніколя Шамуссі, передає кореспондентка Суспільного.
"Ми поставили Україні різні системи озброєнь, запчастини та навчили українських воїнів обслуговуванню та ремонту наших систем. Зараз ми продовжуємо відправляти запчастини. Тож цей форум, полягає в тому, щоб зрозуміти що робити далі з точки зору місцевого виробництва", — сказав він.
Шамуссі зазначив, що підписав угоду з Управлінням оборонних закупівель України. У рамках договору усі французькі та українські компанії можуть підписувати індивідуальні угоди.
Армія РФ атакувала Матвіївську громаду на Запоріжжі. П'ятеро людей поранені
30 вересня, близько 10 ранку, армія РФ завдала два ракетні удари по території Матвіївської територіальної громади Запорізької області. П'ятеро людей дістали поранень поранених осіб.
Про це повідомив очільник ЗОВА Юрій Малашко.
"З 10:06 до 10:20 військовими РФ нанесено два ракетні удари (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ. Станом на 11.40 наявна інформація про п'ятеро поранених осіб. Одна людина доставлена до лікарні, інші отримали медичну допомогу та від госпіталізації відмовилися", — йдеться у повідомлення Юрія Малашка.
За попередньою інформацією, внаслідок ударів пошкоджено п'ять будинків та об‘єкт критичної інфраструктури, зазначив очільник ЗОВА.
Міністр оборони Словаччини прокоментував реакцію НАТО на українську ракету у Пшеводуві
"Українські ракети літають в повітрі через російську агресію. Є людина, яка може це негайно змінити. І ракет не буде, і вони не впадуть туди, куди не повинні падати. Я маю на увазі, що ми нічого не можемо з цим зробити. Прикро, але, як я вже сказав, причина цього, звичайно, не в Україні, а в російському боці", — заявив кореспондентам Суспільного міністр оборони Словаччини Мартін Скленар.
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Озброєння яке ми надаємо Україні є надзвичайно успішним — віце-президент Raytheon Technologies
"Для підприємств які виробляють оборонну продукцію у Сполучених Штатах важливо дотримуватися, рішень уряду США. Отже, угоди, які укладаються на двосторонній основі між урядами, як, наприклад ті, про які домовилися минулого тижня в Сполучених Штатах, полегшують нашу співпрацю", — розповів віцепрезидент із ведення бізнесу підрозділу наземного озброєння та протиповітряної оборони у Raytheon Technologie (США) Сем Денеке кореспондентам Суспільного в кулуарах Міжнародного форуму оборонних індустрій.
Він додав, що у США є багато систем в Україні, які захищають її територію та повітряний простір: "Наприклад система Patriot, NASAMS, Stinger, також ракети Javelin, та розвідувальна техніка. І сьогодні в центрі уваги була тема співпраці з Україною у спільному виробництві такого озброєння".
За словами Денеке, відгуки, які США отримали з поля бою свідчать про те, що американське озброєння "є надзвичайно успішним": "Ми, безумовно, отримуємо відгуки про наші системи та їхню роботу. Ми маємо зворотний зв'язок у реальному часі. Це дозволить нам усе більше й більше вдосконалювати їх у майбутньому, ми цим дуже пишаємося тим. Хочу також відзначити ефективність і дієвість ракет Stinger і Javelin. На початку війни вони допомогли відштовхнути росіян та не дали змоги їм просуватися далі в Україну. Тож ми дуже, дуже пишаємося тією роллю, яку змогли відіграти в Україні"
Кулеба розповів про переваги для західних виробників зброї від співпраці з Україною
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба кореспондентам Суспільного в кулуарах Міжнародного форуму оборонних індустрій.
"Західні виробники зброї завдяки Україні отримують унікальні переваги на ринку для вдосконалення своїх зразків і для створення нової потужнішої зброї. Після перемоги відбудеться дві речі — українська оборонно промисловість буде повністю інтегрована в НАТО, як і сама Україна. Друге — зброя виготовлена українськими та іноземними компаніями буде найбільш буде найбільш конкурентоспроможною у світі", — наголосив Кулеба.
Він нагадав, що Африка була одним із головних ринків збуту до початку повномасштабної війни. За його словами, Африка має зацікавленість у розміщенні виробництва української зброї і амуніції на своїй території.
"Африканські партнери розуміють що українська зброя буде надзвичайно високоякісною, як партнери ми їм зрозумілі. Тому попит на виробництво зброї виготовленої в Україні буде високим. І Африка повернеться в список топ ринків для українських виробників зброї та їх відповідних західних партнерів", — наголосив голова МЗС.
Єрмак: Після візиту до США з’явилася тема локалізації виробництва
Про це розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак кореспондентам Суспільного в кулуарах Міжнародного форуму оборонних індустрій.
"Це є одним із результатів візитів президента Зеленського до США. Під час перемовин за участі президента Байдена і делегацій з американської та української сторони дійсно була домовленість про те що найближчим часом почнуться перемовини та зустрічі спеціалістів з обох сторін аби визначити дорожню карту, тобто як ми будемо співпрацювати з партнерами щодо локалізації та виробництва саме в Україні", — сказав Єрмак.
Він додав, що Україна "дуже скоро" матиме спільні оборонні підприємства з міжнародними партнерами.
ВМС та ГУР провели спецоперацію та повернули додому двох українських десантників
Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України.
"Військово-Морські Сили ЗС України разом з Головним управлінням розвідки провели успішну спецоперацію по евакуації двох військовослужбовців Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України з тимчасово окупованої території однієї з областей України", — йдеться у повідомленні.
Управління розвідки ВМС з оперативних джерел отримало інформацію, що два військовослужбовці десантно-штурмових військ від початку повномасштабного вторгнення перебувають на тимчасово окупованій території, де брали участь у боях з окупантами, отримали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію. Весь цей час вони перебували у нелегальному становищі та успішно переховувалися, завдяки місцевим мешканцям.
Військовослужбовців, які більш ніж півтора року перебували на окупованій території, вдалося вивести та на підконтрольну Україні територію.
Повітряні Сили збили 30 із 40 ударних дронів, які Росія запустила цієї ночі
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
У ніч проти 30 вересня Росія запустила по Україні у межах Одеської, Миколаївської та Вінницької областей 40 "шахедів", 30 з яких було знищено.
В Україні створять спеціальний оборонний фонд для підтримки розвитку воєнних виробництв
Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка Суспільного.
"В Україні буде засновано спеціальний оборонний фонд який забезпечить додаткові ресурси зокрема для розвитку воєнних виробництв та підтримки відповідної співпраці для створення нових воєнних об’єктів та програм які потрібні для оборони та турботи про наших воїнів", — сказав президент під час виступу на Міжнародному форумі оборонних індустрій.
Президент додав, що ресурси фонду стануть додатковими до державних видатків на сферу оборони та приватних інвестицій.
"Фонд буде наповнюватись за руханок дивідендів від державних оборонних активів та за рахунок прибутку від продажу конфіскованих російських активів", — сказав Зеленський.
У Запоріжжі було чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Понад 20 угод різного рівня були підписані на форумі оборонних індустрій — Камишін
Про це кореспондентам Суспільного заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін у кулуарах Міжнародного форуму оборонних індустрій.
"Це перший раз коли в Україну приїхали більш як 252 компанії з 31 країни світу. Це перший раз коли ми в Україні зібрали сотні іноземних компаній, сотні українських компаній в одному місці, щоб дати їм можливість говорити, шукати ідеї формувати спільні підприємства. Понад 20 угод різного рівня були підписані сьогодні на форумі", — зазначив Камишін.
Він додав, що форум — це можливість для компаній України познайомитись з іноземним, сформувати спільні проєкти та виробництва: "Для іноземних компаній це можливість зрозуміти що у нас є достойне виробництво, яке спроможне разом з ними виробляти техніку натівського рівня. Сьогодні присутні навіть відвідувачі з Австралії. Ця компанія шукає можливість організувати тут виробництво безпілотних систем".
Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій
Про це президент України заявив на Міжнародному форумі оборонних індустрій.
"Сьогодні на форумі ми оголошуємо про створення альянсу оборонних індустрій. Альянс який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права, захисту безпеки націй від будь-якої агресії. Ми розробили відповідну базову декларацію, як основу альянсу і до неї можуть приєднатись виробники зброї та техніки з усього світу", — наголосив Володимир Зеленський.
Він додав, що декларацію про створення альянсу вже підписали 13 визначних оборонних компаній.
У Києві Зеленський відкрив Міжнародний форум оборонних індустрій
Про це повідомляє Офіс президента.
На форумі представлені понад 30 країн світу. Європа, Америка, Азія, Австралія. 252 оборонні компанії, які виробляють повний спектр зброї та оборонних систем і рішень.
Росія атакувала Вінниччину дронами-камікадзе: є влучання
Вночі, 30 вересня, під час повітряної тривоги Росія атакувала Вінниччину дронами-камікадзе типу "шахед". Є влучання в об'єкт інфраструктури. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив голова ОВА Сергій Борзов.
Перші звуки вибухів, за інформацією кореспондентів Суспільного, було чутно о півночі. Через годину та о 01:28 ночі вони пролунали повторно. За словами Сергія Борзова, приліт стався на території Калинівської громади.
"Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади спалахнула потужна пожежа. Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню, оперативно проведено підготовчі заходи для евакуації. Але з локалізацією пожежі, потреби в евакуації населення нема", – повідомив Сергій Борзов.
Він також зазначив, що інформації про постраждалих не надходило.
"Наразі продовжується ліквідація наслідків попадань. Пожежа локалізується. На цей час загрози для населення немає", – йдеться на сайті Калинівської міськради.
Загалом під час тривоги, яка розпочалася о 23:15 і тривала до 02:28 , на Вінниччині Силами протиповітряної оборони було знищено 20 ударних дронів.
За ніч та ранок сили РФ обстріляли з мінометів дві громади на Сумщині
За ніч та ранок 30 вересня російські військові з мінометів обстріляли дві громади Сумської області, всього зафіксовано 19 вибухів.
Про це повідомили у військовій адміністрації.
Які громади зазнали обстрілів
- Миропільська громада: мінометний обстріл (16 вибухів).
- Хотінська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).
Попередньо, без наслідків.
Росія атакувала південь України 20 "шахедами" — Гуменюк
Росія знову атакувала південь України 20 безпілотниками типу "шахед". Дрони намагалися обійти систему протиповітряної оборони, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні області.
Про це в етері телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
"Безпілотники були знову спрямовані на Південь Одещини, знову були спрямовані за непростими маршрутами. В тому числі маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України", — сказала вона.
За словами Гуменюк, попередньо, росіяни застосували понад 20 безпілотників і орієнтовно 20 — було знищено.
"На жаль, відбулося влучання в один з об'єктів інфраструктури на Вінниччині, але пожежа вже ліквідована. І евакуація, яка проводилась для безпеки людей, не була критичною", — сказала речниця ОК "Південь".
Вона зазначила, що пріоритетом росіян залишається Подунав'я, зокрема припортова інфраструктура.
За добу на Запоріжжі армія РФ завдала 130 ударів по 21 населеному пункту
Протягом минулої доби, 29 вересня, військові РФ завдали 130 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 30 вересня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.
Армія РФ 130 разів обстріляла міста та села Запорізької області:
- п'ять авіабомб застосували по Оріхову, Новодарівці та Роботиному;
- дев'ять разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню Оріхів, Малу Токмачку, Новоандріївку, Новоданилівку, Левадне, Степове;
- чотири БПЛА атаки здійснили по Новоданилівці, Новодарівці й Роботиному;
- 112 артилерійських ударів завдали по території Таврійського, Гуляйполя, Білогір'я, Малинівки, Преображенки, Полтавки, Кам'янського, Лобкового, Малих Щербаків та інших прифронтових населених пунктах.
"Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Нічні ракетні удари по Краматорську: поранена людина
Російські військові завдали два ракетні удари по Краматорську у ніч на 30 вересня. Через обстріл одна людина отримала поранення.
Про це повідомили у Краматорській міській раді.
Внаслідок атаки на місто пошкоджені автостоянка з двадцятьма авто та гуртожиток, зазначили у міськраді.
"Ліквідація наслідків обстрілу триває", — йдеться у повідомлення.
На Донеччині за добу поранення дістала одна людина
Протягом 29 вересня від обстрілів з боку російської армії на Донеччині отримала поранення одна людина у Дружбі Бахмутського району.
Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 1726 людей, поранення отримали 4185 людей. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.
Село Дружба розташоване поблизу міста Торецьк на Донеччині та за понад 20 кілометрів південніше від Бахмута.
Війська РФ за добу 96 разів вдарили по Херсонщині: поранені троє людей
Російські війська впродовж 29 вересня 96 разів обстріляли Херсонщину. З мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, гранатометів, авіації та безпілотників випустили по її території 432 снаряди, також завдали ракетного удару.
Про це в Telegram повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Військові РФ зруйнували завод та заклад громадського харчування у Херсоні, обстрілювали житлові квартали населених пунктів області. Троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, йдеться в повідомленні.
Внаслідок нічних обстрілів України затримується низка поїздів
"Укрзалізниця" попередила про затримку деяких потягів у зв'язку з нічною атакою російських безпілотників на територію України.
Про це йдеться у повідомленні перевізника.
Які поїзди затримуються:
- 351/352 Київ-Пас. — Кишинеу +3:00
- 77/78 Одеса — Ковель +2:44
- 53/54 Перемишль — Київ-Пас. +1:57
- 109/110 Херсон — Львів +1:26
- 257/258 Чернігів — Івано-Франківськ +1:10
- 259/260 Суми — Івано-Франківськ +1:10
- 59/60 Чоп — Київ-Пас. +0:45
- 357/358 Ворохта — Київ-Пас. +0:45
- 105/106 Одеса — Київ-Пас. +0:41
"Наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем", — зазначили у компанії.
РФ на війні в Україні втратила понад 278 тисяч військових
Станом на ранок 30 жовтня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 278 130 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 470 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 4691 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8984 (+12) од,
- артилерійських систем – 6447(+38) од,
- РСЗВ – 796 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 537 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5006 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) од,
- спеціальна техніка ‒ 932 (+2).
Дані уточнюються.
Армія РФ вдарила по Нікополю на Дніпропетровщині з важкої артилерії
З важкої артилерії вдарили військові РФ по Нікополю на Дніпропетровщині у ніч на 30 вересня.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Загиблих та поранених немає. Фахівці обстежують території обстрілу та з'ясовують наслідки.
В інших районах області обстрілів не зафіксовано.
Минулої доби на фронті відбулося 44 бойові зіткнення — Генштаб
Сили оборони України продовжують оборонятися на сході та півдні України, наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби на фронті відбулося 44 бойові зіткнення.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках Росія зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання Сил оборони на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Лиманському напрямках війська РФ наступальних дій не вели. На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках російські війська здійснили понад 20 невдалих атак в районах Тоненького, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського Донецької області. Також, безуспішно намагалися відновити втрачене положення південно-західніше Авдіївки Донецької області.
На Запорізькому напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, успіху не мали.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські військові продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та завдають ураження у тилах військ РФ.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по зенітно-ракетних комплексах росіян.
Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію РЕБ військ РФ.
Війська РФ завдали по Україні 6 ракетних та 56 авіаударів
Війська РФ завдали 6 ракетних та 56 авіаударів, здійснили 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях Сил оборони, так і по цивільних об’єктах. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Крім того, сьогодні вночі, окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.
Авіаційних ударів зазнали: Комісарове, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Сенькове, Копанки Харківської області; Новоселівське, Невське Луганської області; Зарічне, Спірне, Серебрянка, Богданівка, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Берислав, Ольгівка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
ISW: українські військові просунулися поблизу Кліщіївки на Бахмутському напрямку
29 вересня українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області та в районі Бахмута на Донеччині. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни.
Російські джерела стверджували, що українські війська атакували на північ від Роботиного, а також поблизу Вербового та Новопрокопівки 28 та 29 вересня.
29 вересня російські так звані військові кореспонденти заявили, що українські сили безуспішно намагалися просунутися на схід від залізничної лінії на південь від Бахмута в районі Кліщіївки і Курдюмівки і повідомили про важкі бої на лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка.
Міноборони РФ звинуватила Україну у використанні "Ураганів"
Міністерство оборони РФ заявило, що у ночі 30 вересня близько четвертої ночі російське ППО у Бєлгородській області знешкодило девʼять снарядів реактивної системи залпового вогню "Ураган".
Журналісти встановили імена понад 33 тисяч загиблих в Україні військових РФ
На основі відкритих джерел, Бі-бі-сі спільно з виданням "Медіазона" та командою волонтерів журналісти встановили імена 33 236 російських військових, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року. Про це йдеться у спільному розслідуванні.
Журналісти розповідають, що з моменту початку українського контрнаступу у липні 2023 року загинули щонайменше 2448 російських військових, у тому числі 234 офіцери, включно з двома генералами та 11 полковниками.
Журналісти повідомляють, що важливу роль продовжують відігравати і залучені на фронт ув'язнені. Розслідувачі змогли встановити імена 6215 засуджених, які загинули на фронті станом на 29 вересня 2023 року. При цьому понад 100 із них були громадянами іноземних держав, найчастіше – Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану.
За 2022 рік на війні проти України загинули близько 25 тисяч чоловіків до 50 років, а до 27 травня 2023 року – вже близько 47 тисяч.
Як шатдаун вплине на допомогу Україні від США і з чим він пов'язаний: відповідь аналітика
Часткове припинення роботи уряду в Сполучених Штатах Америки частково пов'язано з допомогою Україні. Якщо дійсно Конгрес піде у шатдаун, то це буде не тривалий період. Про це в коментарі Суспільному розповів директор Євразійського центру при Атлантичній раді США Джон Гербст.
"Якщо це дійсно станеться, то це станеться 1 жовтня, є одним з питань, які ускладнюють надання допомоги Україні. Але, зрештою, це не завадить Конгресу та адміністрації ухвалити бюджет, який передбачає допомогу Україні", — сказав Гербст.
Аналітик Atlantic Council розповів, що уряд Сполучених Штатів офіційно може припинити роботу у разі шатдауну, хоча він ніколи не зупиняється повністю. За його словами, шатдаун можливий та є реальним. За його словами, якщо шатдаун відбудеться, а таке відбувалося і раніше, то він триватиме не дуже довго.
"Якщо це станеться, я не думаю, що це триватиме багато місяців. Це може тривати місяць, може тривати тиждень, може тривати кілька днів", — сказав Гербст.
На Вінниччині є влучання в об'єкт інфраструктури, повідомив керівник ОВА Борзов.
У Краматорську на Донеччині пролунали звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
На Вінниччині знову чутні звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Калинівці на Вінничині є влучання, повідомили в Калинівській міській раді.
У області триває повітряна тривога.
У Брянській області пролунали вибухи: без електрики селище
У Брянській області РФ пролунали вибухи. Селище Погар залишилося без електроенергії, повідомив губернатор Олександр Богомаз. За його словами, внаслідок атаки у селищі Погар проблеми з енергопостачанням. Воно знаходиться приблизно за 20 км від українського кордону.
"Постраждалих немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — додав губернатор.
Місцеві пабліки повідомляють про влучання по одній з електропідстанцій Брянської області.
На Вінниччині повторні звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Уряд створив Державну службу у справах дітей
Кабінет Міністрів України створив Державну службу у справах дітей, яка реалізовуватиме державну політику у сфері захисту прав дітей, соціальної підтримки сімей з дітьми, розвитку сімейних форм виховання та усиновлення. Про це йдеться на урядовому порталі.
В Міністерстві соціальної політики України розповіли, що понад 7,5 мільйонів дітей страждають від впливу російської агресії, з яких 65 тисяч — сироти чи позбавлені батьківського піклування.
"Сьогодні ми створили орган, який опікуватиметься забезпеченням прав кожної дитини, у т.ч. її права на життя в родині, та якісною роботою установ і органів, відповідальних за піклування про дитину... Ми посилюємо координацію органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, служб у справах дітей, з тим, щоб кожна дитина змогла відчути батьківську любов", – підкреслила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
Серед ключових завдань новоствореної Державної служби у справах дітей – координація надання соціальної підтримки та соціальних послуг сім’ям з дітьми (в тому числі тим, над якими встановлено опіку чи піклування), прийомним сім’ям, сім’ям патронатних вихователів, дитячим будинкам сімейного типу, усиновлювачам.
На Вінниччині пролунав звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.