Україна стане одним з ключових виробників зброї у світі — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем і це потенціал, який почав реалізовуватись.

Про це Володимир Зеленський сказав під час звернення 30 вересня.

"Відбувся перший Форум оборонних індустрій. Дуже успішний. Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій – станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу", — поінформував Зеленський.

За словами президента, це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, балтійські друзі – Литва, Латвія та Естонія, а також Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія.

Зеленський додав, що українські виробники підписали на Форумі 20 документів із компаніями-партнерами й "кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням існуючої співпраці".

"Загалом у нашому Форумі оборонних індустрій – і це тільки перший такий Форум – узяли участь більше ніж 250 компаній, і серед них десятки українських компаній. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую всім, чия робота – саме такі результати для України", — сказав Зеленський.

Президент нагадав, що завтра, 1 жовтня — дуже важливий день для України.

"День захисників і захисниць України. Мільйонів, які не лише зберегли Україні гідне місце в історії людства, а й роблять так, що наш народ і наша держава не втрачають своєї історії, бʼються за своє життя та свободу й надихають боротьбою весь вільний світ. Завтра ми особливо подякуємо всім нашим захисникам і захисницям. Завтра ми особливо вшануємо памʼять тих, хто віддав своє життя заради України", — сказав Зеленський і додав, що також вперше 1 жовтня буде Покрова.

"Вперше цей день – Покрова – буде 1 жовтня. І давайте зробимо для цього дня нашу нову традицію. 1 жовтня. Девʼята ранку. Хоч би де ви були – на центральній вулиці вашого міста чи просто вдома, – давайте на хвилину зупинимось та вшануємо мовчанням памʼять наших полеглих захисників і захисниць і подумаємо про тих, хто зараз у бою, на бойових завданнях, на постах. Хто рятує життя. Хто захищає – в усіх сенсах цього слова – наш народ і державу", — сказав президент.