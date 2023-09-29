Виставки, концерти та екскурсії: що заплановано на вихідні у Миколаєві

У Миколаєві протягом вихідних, 30 вересня та 1 жовтня, запланували кіновечір на заході сонця, вистави, концерти місцевих виконавців, екскурсії та розважальні програми в закладах культури. Діти та дорослі можуть обрати культурно-мистецькі заходи на власний смак.

Добірку опублікували на сайті міськради.

Субота, 30 вересня

10:00 — навчально-розважальна програма для малечі Бібліотека для дітей № 6, вулиця Озерна, 21, на базі дитячої точки "Спільно" від ЮНІСЕФ.

10:00 — навчально-розважальна програма для малечі Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького, вулиця Потьомкінська, 143-А, на базі дитячої точки "Спільно".

11:00 — екскурсія вихідного дня "Ольвія — перлина античної цивілізації Північного Причорномор’я". Археологічні зали краєзнавчого музею. Вартість — 25 грн. Обов’язковий попередній запис: (0512) 37 70 14, 0938142436 Viber. Миколаївський обласний краєзнавчий музей, вулиця Набережна, 29.

12:00 — день відкритих дверей "Бібліотека — світ нових можливостей!" Бібліотека-філія № 10 ЦМБ імені Марка Кропивницького, провулок 4-й Прибузький, 35.

14:00 — костюмована екскурсія для дітей "Королівська риба" в Миколаївському зоопарку, показова годівля коропів кої. Площа імені Миколи Леонтовича, 1.

14:00 — концерт із циклу "Шедеври світової класики" Миколаївської обласної філармонії. Миколаївський обласний художній музей імені Верещагіна, вартість квитка — 150 грн

18:00 — вистави "Кароль" за п‘єсою польського драматурга й письменника Славомира Мрожека. Миколаївський академічний художній драматичний театр, вулиця Адміральська, 25, вартість квитка — 200 грн, є соціальні квитки — 100 гривень.

18:00 — кіно просто неба в рамках мистецького проєкту "КіноДанія". Документальний фільм 2022 року "Будинок зі скалок" режисера Сімона Леренґа Вільмонта. Це друга стрічка в історії незалежної України, яка отримала номінацію на Оскар. Громадський простір *8 ПРИЧАЛ, Варварівський узвіз, 5-А.

Протягом дня в Центральній міській бібліотеці Марка Кропивницького:

— книжково-ілюстративна виставка "Шануй захисників своїх, народе!"

— експонування персональної виставки "Берегиня краси" художниці Ірини Дарієнко.

Неділя, 1 жовтня

10:00 — навчально-розважальна програма для малечі Бібліотека для дітей № 6, вулиця Озерна, 21 на базі дитячої точки "Спільно" від ЮНІСЕФ.

10:00 — навчально-розважальна програма для малечі Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького, вулиця Потьомкінська, 143-А, на базі дитячої точки "Спільно".

14:00 — концерт камерного оркестру "ARS NOVA" Миколаївської обласної філармонії "Озвучений пульс епох" з нагоди Міжнародного дня музики та Дня захисників і захисниць України. Лютеранська церква Христа Спасителя (кірха), вулиця Адміральська, 12, вартість квитка 150 гривень.

14:00 — анімаційна програма для найменших відвідувачів у Миколаївському зоопарку. Площа імені Миколи Леонтовича, 1.

14:30 — екскурсія "Стежками котячих Миколаївського зоопарку". Площа імені Миколи Леонтовича, 1.

15:00 — дискусійна зустріч у рамках спільного проєкту краєзнавчого музею та ГО Norma Vita "Мистецтво як терапія: від враження до виразності". Тема зустрічі: "Імпресіонізм: початок. Мистецьке життя Парижу 60–70-х років 19 століття".

Лекційна зала Миколаївського обласного краєзнавчого музею, вулиця Набережна, 29. Вхід вільний. Контактний номер: 0997509681.

18:00 — джаз-концерт гурту "Performance Big Band" Володимира Алексєєва. Дім офіцерів флоту.

Протягом дня в Центральній міській бібліотеці Марка Кропивницького:

— книжково-ілюстративна виставка "Шануй захисників своїх, народе!"

— експонування персональної виставки "Берегиня краси" художниці Ірини Дарієнко.

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