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У США офіційно змінився головнокомандувач армії: Міллі пішов на пенсію, Браун — склав присягу
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У США офіційно змінився головнокомандувач армії: Міллі пішов на пенсію, Браун — склав присягу

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У США офіційно змінився головнокомандувач армії: Міллі пішов на пенсію, Браун — склав присягу
Президент Джо Байден та начальник штабу ВПС США генерал Чарльз Браун-молодший. Фото: Associated Press

На американській військовій базі Майєр Хендерсон Холл під Вашингтоном 29 вересня відбулась церемонія, під час якої в армії Сполучених Штатів змінився головнокомандувач.

Трансляцію заходу оприлюднили у міністерстві оборони США.

Марк Міллі у присутності американського президента Джо Байдена та очільника Пентагону Лойда Остіна передав повноваження голови Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльзу Брауну.

Під час своєї останньої промови на посаді Міллі натякнув на колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, назвавши його "диктатором-наслідувачем".

"Ми не присягаємо королю чи королеві, тирану чи диктатору. Ми не присягаємо диктатору-наслідувачу. Ми не присягаємо окремій людині. Ми присягаємо Конституції", — сказав генерал.

Своєю чергою Байден назвав Міллі "непохитним перед обличчям небезпеки" і згадав, як той "одного разу пробіг замінованим мостом, аби не дати проїхати двом бойовим танкам, які евакуювали поранених бійців".

Браун ж, виступаючи вперше на новій посаді, заявив, що ставить за мету стримування агресії та "ведення бою там, де він буде потрібен".

Окрім цього, головнокомандувач армії США наголосив на необхідності модернізації війська з урахуванням нових підходів.

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