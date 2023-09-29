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Завищували ціни на електрику. На Дніпропетровщині з постачальника електроенергії стягнули понад 1 млн грн
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Завищували ціни на електрику. На Дніпропетровщині з постачальника електроенергії стягнули понад 1 млн грн

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Завищували ціни на електрику. На Дніпропетровщині з постачальника електроенергії стягнули понад 1 млн грн
Фото: УНІАН

Прокуратурою Дніпропетровщини з постачальника електроенергії було стягнуто надмірно сплачені понад 1 мільйон гривень.

Про це йдеться на сайті прокуратури Дніпропетровщини.

За повідомленням, за позовом прокуратури судом були визнані недійсними додаткові угоди до договору та стягнуто з постачальника електроенергії надмірно сплачені грошові кошти у сумі понад 1 мільйонів гривень. .

Прокурорами було встановлено, що між відділом освіти виконкому районної ради у Кривому Розі та товариством укладено договір про постачання електричної енергії для навчальних закладів міста.

Далі товариство ініціювало укладення додаткових угод до договору, якими безпідставно завищувало ціну на послуги. Унаслідок цього з бюджету перерахували зайві понад 1 мільйонів гривень.

Судом було задоволено позов у повному обсязі.

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