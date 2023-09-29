Прокуратурою Дніпропетровщини з постачальника електроенергії було стягнуто надмірно сплачені понад 1 мільйон гривень.
Про це йдеться на сайті прокуратури Дніпропетровщини.
За повідомленням, за позовом прокуратури судом були визнані недійсними додаткові угоди до договору та стягнуто з постачальника електроенергії надмірно сплачені грошові кошти у сумі понад 1 мільйонів гривень. .
Прокурорами було встановлено, що між відділом освіти виконкому районної ради у Кривому Розі та товариством укладено договір про постачання електричної енергії для навчальних закладів міста.
Далі товариство ініціювало укладення додаткових угод до договору, якими безпідставно завищувало ціну на послуги. Унаслідок цього з бюджету перерахували зайві понад 1 мільйонів гривень.
Судом було задоволено позов у повному обсязі.
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