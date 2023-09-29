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У День захисників та захисниць Львів долучиться до загальнонаціональної хвилини мовчання
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У День захисників та захисниць Львів долучиться до загальнонаціональної хвилини мовчання

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У День захисників та захисниць Львів долучиться до загальнонаціональної хвилини мовчання
Суспільне Львів

У неділю, 1 жовтня, у День захисників та захисниць Львів долучиться до загальнонаціональної хвилини мовчання.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

"Я прошу всіх підтримати ініціативу президента, щоб у неділю, 1 жовтня, о 9:00 ми на хвилину зупинилися. Де б ми не були — в громадському транспорті, в машині, чи просто на вулиці, подумки вшануйте героїв, що втратили своє життя за нашу з вами свободу", — каже міський голова Львова Андрій Садовий.

До акції також долучиться громадський транспорт. О 9:00 міські автобуси, трамваї та тролейбуси зупиняться на одну хвилину.

"Наші водії, де б вони у той час не проїжджали, зупиняться на хвилину, ввімкнувши аварійну світлову сигналізацію. А на зовнішніх табло електротранспорту марки "Електрон" замість номера маршруту та напряму руху з'явиться гасло "Герої не вмирають!", — кажуть у ЛКП "Львівелектротранс".

За інформацією міського управління транспорту, водії автобусів зупинятимуться тільки на зупинках.

"Ми поінформували всіх перевізник про такий захід. Водії зможуть зупинитися на найближчих зупинках, заздалегідь попередивши про це пасажирів", — говорить керівник управління транспорту Орест Олеськів.

Також до акції долучаться храми міста. Впродовж хвилини храми всіх конфесій битимуть у дзвони.

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