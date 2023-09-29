Реєстрація РРО підприємцями на Полтавщині: що зміниться з 1 жовтня

До 1 жовтня підприємці, діяльність яких підпадає під використання реєстратора розрахункових операцій, мають зареєструвати та використовувати РРО. Тих, хто цього не зробить, можуть оштрафувати.

Про це розповіла Суспільному виконувачка обов’язків начальника управління Державної податкової служби у Полтавській області Алла Рябкова.

За її словами, з 1 серпня 2023-го року набрав чинності закон, яким внесені зміни до податкового кодексу і скасовано мораторій на застосування штрафних санкцій на використання РРО.

При цьому це не нові норми законодавства – вони діють ще з 1 січня 2022-го року, додала Алла Рябкова.

"Обов’язок реєстрації розрахункових операцій почав діяти з 1 січня 2022-го року, але з початком війни було зупинено застосування штрафних санкцій до тих суб’єктів, які не зареєстрували реєстратор розрахункових операцій. За період з 1 серпня до 1 жовтня штрафні санкції не застосовуються. Тобто виключно за ті порушення, які будуть вчинені з 1 жовтня 2023-го року, застосовуватимуться штрафні санкції", – пояснила виконувачка обов’язків начальника управління Державної податкової служби у Полтавській області Алла Рябкова.

Як розповіла виконувачка обов’язків начальника управління Державної податкової служби у Полтавській області Алла Рябкова, мають право не використовувати РРО:

підприємці першої групи оподаткування, тобто ті, які не мають найманих працівників;

люди, які продають продукцію, яку виростили самі;

суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахунки виключно через банківські установи.

Із 1 жовтня штрафи застосовуються до всіх суб’єктів господарювання за непроведення розрахункових операцій з використанням РРО.

Відповідальність за непроведення застосовується у таких розмірах:

за порушення, вчинене вперше - 25 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) ;

за кожне наступне вчинене порушення — 50 % вартості проданих з порушенням, встановленим цим пунктом, товарів.

Залишаються без змін, а саме: 100 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) за порушення, вчинене вперше та 150 % - за кожне наступне вчинене порушення, штрафні санкції відносно торгівців, діяльність яких пов’язана з:

підакцизними товарами; технічно складними побутовими товарами, що підлягають гарантійному ремонту; лікарськими засобами, виробами медичного призначення, крім ветеринарних препаратів та виробів ветеринарного призначення; ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння

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