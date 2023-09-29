НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Реєстрація РРО підприємцями на Полтавщині: що зміниться з 1 жовтня
БІЗНЕСРегіони

Реєстрація РРО підприємцями на Полтавщині: що зміниться з 1 жовтня

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
РРО
Фото: pik.in.ua

До 1 жовтня підприємці, діяльність яких підпадає під використання реєстратора розрахункових операцій, мають зареєструвати та використовувати РРО. Тих, хто цього не зробить, можуть оштрафувати.

Про це розповіла Суспільному виконувачка обов’язків начальника управління Державної податкової служби у Полтавській області Алла Рябкова.

За її словами, з 1 серпня 2023-го року набрав чинності закон, яким внесені зміни до податкового кодексу і скасовано мораторій на застосування штрафних санкцій на використання РРО.

При цьому це не нові норми законодавства – вони діють ще з 1 січня 2022-го року, додала Алла Рябкова.

"Обов’язок реєстрації розрахункових операцій почав діяти з 1 січня 2022-го року, але з початком війни було зупинено застосування штрафних санкцій до тих суб’єктів, які не зареєстрували реєстратор розрахункових операцій. За період з 1 серпня до 1 жовтня штрафні санкції не застосовуються. Тобто виключно за ті порушення, які будуть вчинені з 1 жовтня 2023-го року, застосовуватимуться штрафні санкції", – пояснила виконувачка обов’язків начальника управління Державної податкової служби у Полтавській області Алла Рябкова.

Як розповіла виконувачка обов’язків начальника управління Державної податкової служби у Полтавській області Алла Рябкова, мають право не використовувати РРО:

  • підприємці першої групи оподаткування, тобто ті, які не мають найманих працівників;
  • люди, які продають продукцію, яку виростили самі;
  • суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахунки виключно через банківські установи.

Із 1 жовтня штрафи застосовуються до всіх суб’єктів господарювання за непроведення розрахункових операцій з використанням РРО.

Відповідальність за непроведення застосовується у таких розмірах:

  • за порушення, вчинене вперше - 25 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) ;
  • за кожне наступне вчинене порушення — 50 % вартості проданих з порушенням, встановленим цим пунктом, товарів.

Залишаються без змін, а саме: 100 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) за порушення, вчинене вперше та 150 % - за кожне наступне вчинене порушення, штрафні санкції відносно торгівців, діяльність яких пов’язана з:

  1. підакцизними товарами;
  2. технічно складними побутовими товарами, що підлягають гарантійному ремонту;
  3. лікарськими засобами, виробами медичного призначення, крім ветеринарних препаратів та виробів ветеринарного призначення;
  4. ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
&quot;Емоцій не було, тільки шок&quot;: власниця крамниці з Умані, куди влучив російський безпілотник
"Емоцій не було, тільки шок": власниця крамниці з Умані, куди влучив російський безпілотник
Житомирянка Юлія Гуля отримала грант від держави та розширила власне виробництво
"Отримати грант на розвиток власної справи можливо", — житомирянка і багатодітна мама Юлія Гуля
Удар по СТО в Рівному 21 вереня
У Рівнераді закликали бізнес мати електронні документи на випадок ракетних ударів та руйнувань
Переселенка з Харкова
"Мені приємно, що я це роблю": історія Олени Немашкало із Харкова, яка розпочала в Опішні бізнес
На початок