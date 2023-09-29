2022 senesi yaz mevsiminde Qırımdaki qırımtatarlar ve ukrainalılar közünde arbiy-partizan areketi «Ateş» peyda oldı. O zaman bes belli edi ki, şu cümleden Ukrainanıñ vaqtınca işğal etilgen topraqlarında (VİET) Rusiye mobilizatsiya keçirecek. Partizanlar qarar berdiler ki, bunı qullanmaq mümkün ve Qırımdan başqa VİETğa tarqatıldılar — partizanlarnıñ sayısı değerli eki biñge arttı.

Suspilne, «Ateş»niñ vekili Andriynen (telükesizlik ceetinden adı deñiştirildi) laf etti. O, areketniñ nasıl çalışqanını, berim ayınıñ 22-sinde Aqyardaki RF Qaradeñiz flotunıñ ştabına ücüm vaqtında Mudafaa quvetlerine kimniñ yardım etkenini ve işğalcilerniñ öz ordusınıñ ağır yaralanğan askerlerinen ne yapqanlarını Suspilnege añlattı.

«Ateş»niñ manası ve maqsadı

«Ateş», timsalimiz oldı — duşmannen yanğan ateştir. Bizim logotipimiz ateş, «A» başlnağıç kelimesini köstere, sarı renk ise qarşılıqnı ifadeley. Bundan ğayrı, o, qırımtatar tuğrası — Tamğanıñ ve ukrain trizubınıñ rengidir.

Bütün vaqtınca işğal etilgen topraqlarda partizan areketi çalışa, amma agentlerimiz er bir yerde, şu cümleden Rusiyede Kaliningraddan Subirge qadar, de bar. 2 biñge qadar faal agentimiz bar. Olar aralarında em vatandaşlar, em de Rusiye ordusınıñ askerleridir.

İşğal etilgen topraqlarda ukrain taraflı insanlar çoq ve biz bunı, öz misalimiznen kösteremiz. Çünki birinciden Qırımdaki insanlardan destek alamız. Faqat repressiyalar sebebinden insanlar, öz kerçek fikirlerini ifade etmeyler, özüni ve ailesini telükege orğaştırmamaq içün ruslar kibi tüşüneler bile.

«Ateş»niñ maqsadı, Ukrainanıñ bütün işğal etilgen topraqlarını rus işğalcilerinden tamamınen azat etmektir. Er bir usulnen. Biz, farqlı mahsus müessiselerniñ vekillerinen bağlanırmız ve er kes, ihtiyac duyğanı ve bizim bere bilgenimiz malümat alır. Agentlerniñ yardımınen biz ordusınıñ yerleşkeni yerler, yedekler, uçaq limanları, yaqarlıq ve silâ yedekleri ve tehnikanıñ ketmeleri, nezaret sistemalarını ögrenemiz. Biz, bu obyektlerniñ koordinatları, fotoları ya da videolarını alırmız.

Arekette vatandaşlarnıñ rolü müimdir. "Ateş Grajdan küç" adlı ayrı bölükni teşkil ettik. Vatandaşlar, arbiy obyektlerniñ istihbaratında yardım eterler, işğal akimiyetiniñ mobilizatsiya tedbirlerine dair planları, vatandaşlarnı tesir etmeleri, cenk cinayetleri aqqında malümat berirler. Bundan ğayrı, olar, bizim teşviq bilgilerimizni tarqatırlar ve Ukrainağa qarşı cinaiy cenkni destek etken maşna saiplerini cezalarlar ve öz maşnalarına "ZOV" işraketini asıp qoyarlar.

İşğalciler mudafaağa nasıl azırlanlar

Şu anda ruslar, Qırımdaki vatandaş hastahanelerini arbiy hastahanelerge kütleviy tarzda çevireler. Yerli sakinler ve bu müessiselerniñ işçileri, yaralanğan rus askerleriniñ sayısı aqqında bizge çoq kere malümat añlata ediler. Kerçekten de, arbiy hastahaneler yaralanğan askerlernen toludır. Olar, cebege qayta bilecek askerlerge eñ yahşı tedaviylevni temin eteler. Başqalarını, ağır yaralanğan askerlerni ise pansionatlarğa, Qırım sakinleriniñ közlerinden uzaqça yollarlar, çünki bu, rus ordusu içün qarşı reklama olur. Er şey, şura birliginiñ "eñ yahşı" adetlerine köre.

Biz, yardımadanıñ şimali ve şarqında mudafaa aletleriniñ eñ büyük sayısını qayd etermiz. Ğarpta da azırlanırlar — qorçalayıcı bünyelerni inşaat eterler. Bizim agentlerimiz er vaqıt nezaret eterler, istihbarat yaparlar, obyektlerge kirirler, sançqan tellerni keserler, mudaafaa sızığındaki ve optimal ateş mevamlarındaki zayıf yerlerni qıdırumaq kerekligini qayd eterler. Keçenlerde biz, Kezlev plajındaki ateş mevamları aqqında haber berdik. Böyle müendis bünyeleri siyrek bir şey degil.

Aqyar, rus işğal ordusınıñ yarımadadaki merkezidir. Anda pek çoq arbiy qısım, idare, Qaradeñiz flotu ve başqa obyekt yerleşe. Bunıñ içün ukrain ordusınıñ olarnı yoq etmege yönelgeni areketler añlaşılır. Umumen Qırımğa ücümler muntazam oldılar. İşğalciler, Ava mudafaasınıñ muvafaqiyetli işini bilderemezler ve ava telükesini ilân etmege mecbur olurlar. Biz eminmiz ki, birazdan insanlar, tek Aqyarda degil, başqa şeerlerde de telükesizlik aqqında haber bermege başlarlar.

Ruslarnıñ çoq radiolokatsiya sisteması bar: uçaq, topraq, deñiz gemilerinde. Tanımağa mecburmız ki, olar pek semerelidir. Bunıñ içün bu sistemalar, bizim prioritetli maqsadımızdır. Olarnıñ yoq olması, kelecekte Ukraina Mudafaa quvetleriniñ işğalcilerniñ arbiy obyektlerine ücümleriniñ semereligini arttırır. RLSnıñ muvafaqiyetli yoq etilmesinen bağlı misallerden biri — bozarğan aynıñ 22-sinde Herson vilâyetindeki operatsiyamız, o vaqtında biz, bu tür sistemalardan birini yoq etmege becerdik. Bundan ğayrı, Kezlev yanındaki S-300 komplekslerine ücümni idare etmege de becerdik.

Partizan areketiniñ muvafaqiyetli operatsiyaları ve işğalcilerniñ maneviy alı

Bizim bir qaç muvafaqiyetli operatsiyamız bar. Meselâ, berim ayınıñ 15-inde Geniçeskte işğalciler gruppasını patlattıq, o zaman tahminen 10 asker yaralanğan. Ya da Aqyar körfezine ücümni idare ettik, o neticesinde berim ayınıñ 13-üniñ gecesinde "Rostov-na-Donu" adlı suv astındaki gemi ve "Minsk" büyük desant gemisi viran etildi. Bundan ğayrı, biz, işğal ukrain şeerlerinde, birinciden Lıhanskta ve Mariupolda qaravullarğa muntazam şekilde ücüm etemiz.

Aqyardaki Qaradeñiz flotunıñ ştabına ücüm, flotnıñ reberlik zambitlerinden biri olğan agentimizniñ malümatı yardımınen oldı. O, komandannıñ planlaştırılğan oturışı aqqında malümt berdi. Bundan evel o, bir qaç a devamında irişe bilgen malümat bizge bere edi. Birinciden, bu komandanlıqnıñ zambitleri aqqında şahsiy malümat ve umumiyse operatik malümat bere edi. Biz ise, Mudafaa quvetlerine er şey yollay edik.

Ruslarnıñ maneviy alı aqqında laf etesek, olar pek qorarlar. Olar, endi ğalebege ve "MAOnıñ maqsatları"nıñ irişilmesine ümüt etmezler. Rus askerleri, partizan areketiniñ olmasını pek yahşı bileler ve bizim agentlerimizni tapıp basım yapmaq içün bütün quvetleri ve usullarını qullanırlar. Olar, Qırımda qarşı istihbarat işini faalleştirirler. Soñ zamanlarda yarımadağa çoq yañı FSB gruppası yollandı. Moskvadaki FSBniñ Merkeziy ofisi, qırım idaresiniñ işiden tamamınen memnüm olmaz. Er vaqıt artqan Qırım sakinleri arasındaki qarşılıq, olarnı pek raatsız eter.

Keçken ücümlerden soñ er bir ava telükesi vaqtında Qırımda ruslar, uçaqlarnı qullanmağa başladılar. Qırımnıñ rus başı olğan Aksönov ve Aqyarnıñ "gubernator"ı olğan Razvojayevniñ memuriyeti, Qırım işğal Nazirler Kabineti ve başqa işğal memuriy müessiseleri ise, uzaqtan çalışmağa başladılar. Olarnıñ qozğalması ve öz imkânlarına işnanmazlığı arta. Olar, kelecekte mümkün olacaq ücümlerge azırlanalar.

Aynı zamanda kelgen moskva aytışılınen sakinler Rusiyege öz aileleri ve qımetlilerini ketirmege başladılar. Keçken vaqialardan soñ biz, Taman yarımadasına tarafta uzun nevbetlerni kördik.

"Ateş"niñ Qırımdaki soñ areketleri aqqında ne bilemiz

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