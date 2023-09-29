Винаходи фізика з Тернопільщини, які застосовують українські військові

Вчений Олександр Смакула родом з Доброводів на Тернопільщині. Він зробив відкриття, яке ще називають "Ефектом Смакули". Його сьогодні застосовують у виробництві оптичних приладів. У вересні виповнилося 123 роки від дня народження фізика.

Окуляри, тепловізори, лінзи до фотокамер і мікроскопів. До створення цих речей долучився український фізик Олександр Смакула. Про це розповів завідувач кафедри фізики Тернопільського технічного університету Юрій Скоренький.

"Вже в свої юні, в свої наймолодші роки він проявляв не просто інтерес до науки, а й видатні здібності".

Олександр Смакула. Фото: Суспільне Тернопіль

Олександр Смакула навчався у Збаразькій, а потім у Тернопільській гімназії. А згодом продовжив навчання у Геттінгенському університеті в Німеччині. Далі Смакула працював у Гейдельберзі в Інституті медичних досліджень.

"Там він був причетний до видатних відкриттів у хімії, до синтезу вітамінів", — розповідає Юрій Скоренький.

Пам'ятна дошка Олександру Смакулі. Фото: Суспільне Тернопіль

У середині 30-х років минулого століття Олександр Смакула зробив відкриття, на яке отримав перший у світі патент — спосіб поліпшення оптичних приладів або просвітлення оптики. Про них розповідає Юрій Скоренький:

"Воно використовується в будь-якому оптичному приладі. От взяти, наприклад, звичайні окуляри, але це окуляри хорошої якості і дорогі, і можна самому переконатися, що є певний відблиск. Він або блакитний, або червонуватий, брунатний — мають окуляри хорошої якості. Бо на них нанесене специфічне покриття, просвічуючий шар, який так і називають, "Шар Смакули".

"Шар Смакули" на лінзах. Фото: Суспільне Тернопіль

Смакула був новатором у фізиці кристалів, — каже Юрій Скоренький та створив технологію їх вирощування.

"Кристали, які використовуються, — всі знаємо про прилад нічного бачення. Але всі знають різницю між приладами нічного бачення і тепловізорами. Інфрачервона техніка — це інша велика галузь, де без відкриттів Смакули, мабуть, не було би досягнуто такого великого прогресу. Талійбромідйодид — це був перший кристал, на основі якого були створені тепловійні камери і пристрої, які можуть бачити в інфрачервоному діапазоні".

Юрій Скоренький демонструє технологію вирощування кристалів. Фото: Суспільне Тернопіль

Оптичні лінзи із покриттям, які винайшов Олександр Смакула, є основним елементом приладів, які застосовують українські військові. Зокрема це окуляри, біноклі, оптичні приціли.

"Відбивання не псує картинку, дозволяє пройти більшій частині світлового потоку. І це от настільки обре видно, що інших доказів вже й не потрібно", — говорить Юрій Скоренький.

Лінзи із покриттям, які винайшов Смакула. Фото: Суспільне Тернопіль

Під час Другої світової війни винахід Смакули використовувала нацистська Німеччина. Через це ім’я вченого у радянський час було викреслене з української історії, — каже Юрій Скоренький.

"Тут навіть не так треба згадувати оптичні приціли снайперські, як перископи підводних човнів. Перископи з лінзами, які були вже покриті просвітлюючою плівкою. Так вони бачили навіть в сутінках добре".