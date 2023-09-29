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Лавреатом літературної премії імені Світочів на Рівненщині став поет, пісняр і різьбяр з Дубна
ЛІТЕРАТУРАПреміяРегіони

Лавреатом літературної премії імені Світочів на Рівненщині став поет, пісняр і різьбяр з Дубна

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Микола Тимчак
Фото: Facebook Микола Тимчак

На Рівненщині визначили переможця літературної премії імені Світочів. Ним став Микола Тимчак з книгою "Солоний Шлях". На премію в галузі літератури було сім претендентів.

Ім'я лавреата обласної літературної премії оприлюднили у Facebook управління культури й туризму Рівненської ОДА.

На письменницьку премію імені Світочів претендували:

  • Микола Тимчак та Неоніла Диб’як — від Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України;
  • Людмила Мошняга — від Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України;
  • Зоя Федорчук — від Палацу культури Сарненської міської ради;
  • Григорій Яцута — від сектору освіти, культури, молоді та спорту Висоцької сільської ради;
  • Софія Шевчук — від відділу освіти, культури, молоді та спорту Городоцької сільської ради;
  • Оксана Філіпчук — самовисування.

Таємним голосуванням комітет з присудження премії обрав лавреатом Миколу Тимчака з книгою "Солоний шлях".

Микола Тимчак є письменником, піснярем, іконописцем, ілюстратором книг для дітей і дорослих та різьбярем. Також він є автором пам'ятників борцям за волю і незалежність України у селах Верба, Мирогоща, Ужинець Дубенського району і Тарасу Шевченку в Дубні. У 2022 році Микола Тимчак був одним з претендентів на мистецьку премію імені Ніла Хасевича.

Обласну літературну премію імені Світочів вручають щороку місцевим авторам за плідну творчу та культурно-просвітницьку діяльність. Її заснували 20 років тому. Нині її розмір становить 10 тисяч гривень. Микола Тимчак став 18 лавреатом премії імені Світочів.

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