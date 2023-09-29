Встановив два рекорди Гіннеса: інтерв’ю зі спортсменом Дмитром Грунським

Дмитро Грунський у вересні 2023 встановив рекорд Гіннеса протягнувши зубами шість автівок. Спортсмен подолав 21 метр. Чоловік каже, таким чином привернув увагу до збору коштів для штурмового батальйону "Скеля". За його словами, потрібно 380 тисяч гривень для придбання десяти тактичних комплексів "Хижак", збір триває. У жовтні 2022 році Дмитро також встановив світовий рекорд. Він шиєю протягнув вагон метро, який важив 32,5 тони. Чоловік працює персональним тренером та професійно займається силовими видами спорту.

Про початок спортивної кар’єри, встановлення рекордів та плани – у матеріалі Суспільного.

Чемпіон та рекордсмен України, Європи та світу Дмитро Грунський розповів, у дитинстві спортом не займався зовсім. Часто хворів та був звільнений від шкільних занять фізкультури.

"Це був 2003-2004 рік. Я пішов в підвальну качалку, де взимку в тебе руки примерзали до заліза, влітку обливався потом. Але насправді в таких місцях і загартовується характер. З того часу, напевне з 9-го класу, я вперше побачив виступ хлопців, які практикували силові номери, згинали цвяхи, надували грілки, рвали календарі. Якось я загорівся, прийшов з цього силового виступу, знайшов вдома грілку, лопнув її та отримав від мами. З цього і почався мій силовий шлях", – каже спортсмен.

Розповідає, перші змагання були в школі. Виступав на змаганнях по пауерліфтингу.

"На перших змаганнях виступав в категорії до 67,5 кілограмів і зайняв тоді третє місце", – розповів чоловік.

Нагороди спортсмена Дмитра Грунського. Фото з особистого архіву Дмитра Грунського.

Далі спортсмен влаштувався на роботу у школу, працював учителем фізкультури.

"А так, як заробітна плата вчителя була не дуже великою. Ще почав шукати заробіток на вечір та влаштувався тренером до тренажерної зали. Якийсь час я просто виховував дітей, тренував людей в тренажерному залі. В якийсь момент мої ж клієнти мені сказали: “А чому ти на тренуваннях показуєш доволі солідні результати, але ніде не виступаєш?”. І ця думка десь мені закралася. Спочатку я виступав по армспорту. В 2014 році я став Чемпіоном Дніпропетровської області по армспорту, потім більше дізнався про такий вид спорту, який називається армліфтинг", – розповів рекордсмен.

Нагороди спортсмена Дмитра Грунського. Фото з особистого архіву Дмитра Грунського.

Спортсмен розповів, що розряд в кандидати в майстри спорту здобув на перших змаганнях.

"Якщо говорити про основні. Я багаторазовий рекордсмен Книги рекордів Гіннеса, багаторазовий рекордсмен національного реєстру рекордів України, майстер спорту міжнародного класу з армліфтингу України, Європи та Світу, з пауерліфтингу та інших силових видів спорту", – розповів він.

Спортсмен Дмитро Грунський. Фото: Суспільне Дніпро

Наразі спортсмен очікує підтвердження третього рекорду.

"Я не сумніваюся, що його підтвердять, бо все було виконано згідно правил. От три і я собі запланував, що до кінця року ми встановимо ще три рекорда Гіннеса. Перший мій рекорд був встановлений в 2017-му році в Національному реєстрі рекордів України. Це було згинання монети більш ніж на 90% зубами", – каже спортсмен.

Каже, в змаганнях не завжди відіграє роль лише фізична сила.

"Ще й внутрішній дух, там, де потрібно зібратися, психологічно себе пересилити. Хтось, наприклад боїться стоматологів, своїми зубами щось виконувати, хтось боїться асфіксії – це було в рекорді зі сталевим тросом. Він міг і перерізати горло, адже був лише 2 міліметри. І на останніх кроках він мене вже душив і я не міг вдихнути, паморочилося в голові, було важко. Але саме таке випробування не лише тіла, але й духу, мене більше цікавить", – розповів Дмитро Грунський.

Спортсмен розповідає, робить рекорди не просто так, таким чином він привертає увагу до волонтерства.

"Сам рекорд по собі такий тригер, який притягує на себе зацікавлених людей. Я намагався донести ту думку, що нам потрібно зібрати 380 тисяч. Це така велика планка, яку я поставив перед собою, щоб допомогти нашим військовим з батальйону “Скеля” та зібрати кошти саме на ці хижаки, щоб хлопці далі продуктивно йшли в наступ", – каже він.

Каже, зараз збір йде повільно. З потрібної суми зібрали 17,5 тисяч гривень.

"Чому саме батальйон “Скеля”. Моє знайомство почалося з цим штурмовим батальйоном, вони звільняли в Харківській області і зачищали Ізюм. І мій перший виїзд ближче до зони бойових дій, був саме до Ізюму. Хлопців перевели з Ізюмському напрямку на Запорізькій. Вони штурмують протягом 2-3 разів на день і 2-3 тижнів. Не один з батальйонів не може похизуватися такою продуктивністю", – розповів спортсмен.

"Поки в мене є здоров’я та запал, я можу їх виконувати, хоч кожного місяця по рекорду ставити, то чому б цим не скористатися", – зазначив Дмитро Грунський.

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