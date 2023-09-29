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Зґвалтування неповнолітньої поліцейськими у Черкасах: справу передали до суду
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Зґвалтування неповнолітньої поліцейськими у Черкасах: справу передали до суду

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Зґвалтування неповнолітньої поліцейськими у Черкасах: справу передали до суду
Суспільне: Черкаси

Двоє колишніх поліцейських — працівників одного з райвідділів поліції Черкас та місцевий житель постануть перед судом за зґвалтування неповнолітньої.

Обвинувальний акт скерували до суду, розповіла Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

"Подія сталася на початку травня 2023 року троє чоловіків, двоє з яких на момент вчинення злочину були працівниками поліції, під час спільного відпочинку в помешканні одного з обвинувачених вчинили дії сексуального характеру стосовно 17-річної дівчини без її добровільної згоди", — повідомила речниця.

Наразі працівників поліції звільнили з лав правоохоронних органів. Підозрюваним оголосили про підозру за фактом зґвалтування неповнолітньої згідно з частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України.

Якщо вину обвинувачених доведуть у суді, чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення воліч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України на строк від 7 до 12 років, додала Богдана Кулик.

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