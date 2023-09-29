У День захисників і захисниць України, 1 жовтня, о 9:00 по всій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання в пам'ять про всіх загиблих воїнів. У Чернівцях таку хвилину мовчання почали проводити менш як за місяць після початку повномасштабного вторгнення — 17 березня. Відтоді щоранку рух на Центральній площі зупиняється, щоб місто могло вшанувати полеглих захисників та захисниць.

Щоранку Центральна площа міста зупиняється – поліцейські перекривають рух вулицями, пішоходи завмирають, а з магазинів та установ на площі виходять працівники. Так о 9:00 починається хвилина мовчання.

Чернівчанка Людмила потрапляє на хвилину мовчання на площі по дорозі на роботу.

"Я плачу кожного ранку, коли стою на хвилині мовчання. Я навіть запізнююсь на роботу, але я завжди кажу, що я стою на хвилині мовчання. Я дуже багатьох своїх друзів втратила. Багато хто загинув на Бахмутському напрямку, Луганському напрямку", – розповідає жінка.

Як започаткували хвилину мовчання в Чернівцях

Вперше хвилина мовчання на Центральній площі відбулася у перший місяць повномасштабної війни 17 березня 2022 року. Напередодні у вечірньому зверненні Вололдимир Зеленський повідомив про свій указ про загальнонаціональну хвилину мовчання. Зробили це, щоб на всій території країни щоранку вшановували усіх, "хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну".

Ідея проведення хвилини мовчання саме на Центральній площі міста виникла в управління культури, розповідає його керівниця Юлія Сафтенко.

"Ми обговорили, що мінімум, що ми можемо зробити – це зупинити на кілька хвилин місто, центральну частину. 17 березня 2022 року ми запустили першу хвилину мовчання, і вже другий рік поспіль вона відбувається в нас в Чернівцях. Після того, як ми запустили це в Чернівцях, околиці теж підхопили. Долучилися абсолютно всі – в кожному куточку Чернівців наразі о 9:00 лунає хвилина мовчання", – каже Сафтенко.

За її словами, Чернівці та Чернівецька область першими почали проводити хвилину мовчання. 1 жовтня, в День захисників та захисниць України, така хвилина мовчання відбудеться на всіх міських площах.

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