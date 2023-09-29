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З 1 жовтня на Полтавщині жінки з медичною освітою мають стати на військовий облік: що це означає
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З 1 жовтня на Полтавщині жінки з медичною освітою мають стати на військовий облік: що це означає

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Жінки військові
Фото: УНІАН

Від 1 жовтня 2023-го на Полтавщині жінки-медики та фармацевти зобов’язані стати на військовий облік.

Про це розповів заступник начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Едуард Бородай. За його словами, це не дорівнює мобілізації.

Олександра Котельнікова навчається на медичному факультеті Полтавського медуніверситету. Про те, що потрібно буде стати на військовий облік, дівчина знає.

З 1 жовтня на Полтавщині жінки з медичною освітою мають стати на військовий облік: що це означає
Олександра Котельнікова, студентка Полтавського медичного університету. Фото: Суспільне Полтава

"Зараз я на четвертому курсі, ще залишилось два роки. Після закінчення університету я планую ставати на військовий облік вже за місцем працевлаштування. Це моє особисте рішення. Якщо буде така ситуація і потрібно буде служити, то я долучуся до лав Збройних сил України, щоб допомагати і надавати кваліфіковану допомогу нашим українцям", ― каже студентка Полтавського медичного університету Олександра Котельнікова.

Від 1 жовтня 2023-го жінки-медики та фармацевти повинні протягом трьох років стати на військовий облік, розповів заступник начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Едуард Бородай.

"Жінки, всі, хто закінчує навчальний заклад, навчальний заклад подає списки нам. І, згідно зі списками, вони стають на військовий облік. Це плановий захід з метою визначення загальної кількості медичних фахівців, які є, зокрема, в нашій області. Установи й організації, де працюють жінки за медичним фахом, повинні повідомити територіальні центри про таких працівниць з подальшою їх постановкою на військовий облік", ― говорить заступник начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Едуард Бородай.

З 1 жовтня жінки з медичною освітою мають стати на військовий облік
Документи, необхідні для взяття на військовий облік. Фото: Суспільне Полтава

Як розповів заступник начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Едуард Бородай, жінки, які мають медичну освіту, які нині не працюють, повинні самостійно прибути в територіальний центр комплектування та соцпідтримки, пройти медичну комісію та визначити ступінь придатності до військового обліку. При цьому жодних обмежень щодо виїзду за кордон для жінок нині немає.

"Всі інші, хто має відповідні спеціальності, беруться на військовий облік в добровільному порядку. Видається відповідний документ – тимчасове посвідчення військовозобов’язаного і людина стає військовозобов’язаною. Жінки, які бажають проходити військову службу, призиваються, укладають контракт і проходять службу на загальних засадах, як і чоловіки, тільки з урахуванням законодавства про материнство. Військовий облік не дорівнює мобілізації. Не всі призвані, ті, хто перебуває на військовому обліку, а призиваються за відповідної потреби.

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