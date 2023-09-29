Олександр Завгородній 15 років працює майстром нігтьової індустрії у Рівному. 32-річному чоловіку сподобалось робити манікюр, коли був ще у школі. Зараз серед його клієнтів і чоловіки, і жінки.

Про це Олександр Завгородній розповів Суспільному.

“Якось пішли я і моя мати просто скуплялись, зайшли в Будинок побуту. Там Валентина була, робила манікюр, вона зі стажем вже майстер. Мама робила в неї манікюр. Я спостерігав за цим процесом. Вона каже: «Тобі цікаво? Хочеш — спробуй». Я типу спробував”, — розповів майстер нігтьової індустрії.

Фото: Суспільне Рівне

Чоловік зазначив, що відтоді почав переймати досвід у майстрів. Захоплення сина підтримали батьки. Розповів, що раніше часто чув від людей, що нейл-індустрія — не чоловіча справа. Зараз, зазначив, таких менше:

“Пам'ятаю, були на весіллі друга і там з якимось гостем спілкувалися ми цілий вечір. Потім дійшло питання: «Ким ти працюєш?», я кажу: «Майстром нігтьової індустрії». Чувака просто якось “покоробило” і він просто вже перестав спілкуватися”.

Клієнтка Альона Баланда знає Олександра сьомий рік. Жінка розповіла, що ніколи не думала змінити майстра.

“Навіть багато подруг питають: «Ти ходиш до хлопця?! А як так? А він що, гей?». Це дуже великі стереотипи”, — зазначила жінка.

Альона Баланда. Фото: Суспільне Рівне

Єлизавета Гайдук — постійна клієнтка Олександра. Вона зауважила, що десятий рік ходить на манікюр до чоловіка:

“Я приходжу до нього, як на сеанс якоїсь терапії, не тільки на манікюр. Ще, як бонус, масаж рук”.

Єлизавета Гайдук. Фото: Суспільне Рівне

Олександр Завгородній зауважив, що у нього клієнтів-чоловіків менше, ніж жінок:

“Чоловіки ходять. Навіть повернемося на 12 років тому: було більше чоловіків на манікюрі, ніж зараз. Хоча, зараз також чоловіки ходять і хочуть ходити. Чоловіки також хочуть мати гігієнічно-естетичний вигляд рук. Також хочуть, щоб було чистенько. Приємніше дивитися на такі руки, що не можу сказати, в принципі, про свої, бо собі не має часу”.

Фото: Суспільне Рівне

Майстер розповів, що не любить працювати в тиші. Під час роботи спілкується з клієнтами і їхні історії, додав, запам'ятовуються.

“Оскільки війна — багато хто повиїжджав. Начебто ти маєш забути ту всю інформацію, бо ти ж її не використовуєш, вона тобі не потрібна. Але в тебе в голові ніби якийсь архів відкладається з тих історій“, — розповів Олександр Завгородній.

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