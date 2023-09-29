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Сонячно та тепло: якою буде погода у вихідні на Полтавщині
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Сонячно та тепло: якою буде погода у вихідні на Полтавщині

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Сонячно та тепло: якою буде погода у вихідні на Полтавщині
Фото: pexels.com

У Полтавській області 30 вересня та 1 жовтня прогнозують тепло до +26 градусів. Буде тепла і місцями хмарна погода.

Погода на 30 вересня на Полтавщині

У Полтаві та області у суботу, 30 вересня, прогнозують суху та теплу погоду без опадів. Вітер буде південно-східним― від 3 до 8 метрів за секунду. Про це Суспільному повідомили в обласному гідрометцентрі.

Нічна температура у регіоні складе від +9 до +11 градусів. Удень ― до +26.

Погода на 1 жовтня на Полтавщині

У регіоні у неділю прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вітер буде північно-західним ― до 10 метрів за секунду.

Уночі температура у регіоні буде від 11 до 13 градусів тепла. Удень повітря прогріється від +22 до +24 градусів.

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